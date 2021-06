Wolfsburg

Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen in die Telekom-Filiale in der Porschestraße eingebrochen. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei gelangten die Unbekannten gegen 2.45 Uhr über die Porschestraße zur Telekom-Filiale. Hier zerstörten sie mit brachialer Gewalt eine Glasscheibe der Eingangstür.

Erst Ende Mai gab es in Helmstedt einen ähnlichen Einbruch

Durch die Öffnung betraten die Täter den Verkaufsraum und entwendeten eine noch unbekannte Zahl an Mobiltelefonen. „Danach verließen sie das Geschäft auf demselben Wege, auf dem sie gekommen waren“, berichtet Polizeisprecher Thomas Figge. Ganz überraschend kam die Tat laut einem Mitarbeiter der Telekom nicht. Erst Ende Mai vermeldete die Polizei einen Einbruch in eine Telekom-Filiale in Helmstedt.

Die Polizei hofft trotz der nächtlichen Tatzeit darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben. Zeugen können sich unter der Rufnummer 05361/46460 an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße wenden.

Von der Redaktion