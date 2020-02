Wolfsburger Polizeirätin wechselt ins Landesinnenministerium

Wolfsburg

Polizeirätin Julia Schönfeld verlässt Wolfsburg. Polizeichef Olaf Gösmann hat die „Leiterin Einsatz“ von der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt nun verabschiedet. Zum März wechselt Schönfeld ins Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport und übernimmt dort Aufgaben in den Bereichen Kommunales, Brand- und Katastrophenschutz.

Schönfeld war seit 2018 in Wolfsburg im Dienst

Nach ihrem abgeschlossenen Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup hatte die 37-Jährige im Oktober 2018 den Fachbereich Einsatz der Inspektion übernommen. In diesen Fachbereich fallen alle polizeilichen Sofort-Einsätze, die der Einsatz- und Streifendienst bearbeitet. Dazu zählen Verkehrsunfälle, Straftaten, Streitigkeiten oder sonstige Anlässe, bei denen schnelle polizeiliche Hilfe notwendig ist.

Der letzte Einsatz: Das VfL-Heimspiel gegen Mainz

Auch für die Planung und Durchführung größerer Einsätze wie Sportveranstaltungen und Demonstrationen ist dieser Fachbereich zuständig. In der Funktion als Leiterin Einsatz führte Schönfeld am letzten Wochenende ihren letzten Polizeieinsatz anlässlich des Heimspiels des VfL Wolfsburg in der 1. Fußballbundesliga gegen 1. FSV Mainz 05.

Die in Goslar geborene und in Hannover beheimatete Schönfeld freut sich auf die neue Aufgabe. „Ich werde aber die hervorragende stets zielführende Zusammenarbeit bei den vielfältigen Einsatzlagen in Wolfsburg vermissen“, fügt die Polizeirätin mit ein bisschen Wehmut hinzu.

Joachim Krüger übernimmt zunächst die Nachfolge

Joachim Krüger (58) wird die Führungsmannschaft der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt nahtlos ausfüllen. Der Erste Polizeihauptkommissar wird diesen Posten kommissarisch bis zum Oktober dieses Jahres leiten. Krüger ist in der Polizeiinspektion kein Unbekannter, so leitete er von 2015 bis September 2019 das Polizeikommissariat Königslutter und verantwortete auch in dieser Funktion bereits Fußballeinsätze in Wolfsburg als Einsatzleiter. In den letzten Monaten stand der 58-Jährige dem Polizeikommissariat Süd der Polizeiinspektion Braunschweig vor.

