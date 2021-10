Wolfsburger Polizei warnt vor angeblichem Büchersammler

Ein Unbekannter klingelte in Detmerode an der Haustür eines 83-Jährigen, weil er angeblich alte Bücher sammelte. Der Senior ließ ins Haus, um ihm alte Bücher zu geben. Der Ganove hat die Zeit genutzt, um das Schlafzimmer zu durchwühlen...

