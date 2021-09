Wolfsburger Polizei sucht Besitzer von Kinderfahrrad

Wolfsburg

Bereits am 12.September wurde während eines Polizeieinsatzes in der Straße Klieverhagen ein Kinderfahrrad aufgefunden. Da sich kein rechtmäßiger Besitzer vor Ort ermitteln ließ und das Fahrrad nicht als gestohlen im polizeilichen Auskunftssystem einlag, stellten die Polizisten es sicher. Bei dem Fahrrad handelt sich um ein rotes Kinderfahrrad des Herstellers Camporello. Da die Ermittler nicht ausschließen könne, dass das Fahrrad entwendet wurde, suchen die Beamten nun Hinweise zum rechtmäßigen Besitzer des Kinderrades. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Tel.: 05361/46460

Von der Redaktion