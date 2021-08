Wolfsburger Polizei stoppt innerhalb von 24 Stunden sechs betrunkene Fahrer

Wolfsburg

Auffällig viele Wolfsburger setzen sich derzeit betrunken hinters Steuer – die Polizei betrachtet die Entwicklung mit Sorge und hat die Kontrollen verstärkt. Trauriger Rekordhalter am vergangenen Wochenende: Ein ­62-Jähriger, der mit mehr als drei Promille zum Einkaufen fuhr.

„Insgesamt haben wir im August bereits elf Trunkenheitsfahrten verzeichnet“, so Polizeisprecher Thomas Figge. In vier Fällen davon verursachten die Fahrerinnen und Fahrer auch Unfälle. Vergleichbare Zahlen zum Vorjahr werden derzeit noch erhoben, doch klar ist schon jetzt, dass es derzeit einen gefährlichen Trend gibt: „Die Zahl der Trunkenheitsfahrten ist auffällig hoch – trotz aller Appelle“, so Figge. „Darum schaut die Polizei derzeit auch genauer hin: „Gerade in der vergangenen Woche sind verstärkt allgemeine Verkehrskontrollen durchgeführt worden.“

Betrunkener Autofahrer kann sich kaum auf den Beinen halten

Zwischen Samstag um 3.29 und Sonntag um 0.19 Uhr, also in nicht einmal 24 Stunden, zog die Polizei sechs Betrunkene aus dem Verkehr. Zeugen hatten am Samstag um 10 Uhr die Polizei gerufen, weil ein 62-Jähriger mit seinem Wagen auf den Penny-Parkplatz an der Halberstädter Straße fuhr und sich beim Aussteigen kaum noch auf den Beinen halten konnte. Die Beamten verhinderten, dass der Mann seine gefährliche Fahrt fortsetzen konnte. Er pustete 3,08 Promille.

Bereits am frühen Samstagmorgen hatte die Polizei auf der Kleiststraße bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen 24-jährigen Autofahrer aus Gifhorn gestoppt. Er hatte sich mit 1,13 Promille ans Steuer seines Seats gesetzt. Beiden Fahrern wurde im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Audifahrer fährt trotz Blaulicht und Martinshorn einfach weiter

Am Sonntag gegen 0.15 Uhr wollte die Polizei auf der Berliner Straße in Lehre einen Audi A7 Sportback stoppen. Der Fahrer ignorierte Martinshorn und Blaulicht und fuhrt unbeirrt weiter Richtung Wendhausen. Kurz hinter dem Ortsausgang konnte der Streifenwagen überholen und den Audi langsam ausbremsen. Am Steuer saß ein 35-jähriger Wolfsburger mit 2,21 Promille. Seinen Führerschein ist er vorerst los. Auch der 34-jährige Beifahrer aus dem Altmarkkreis Salzwedel erhielt eine Strafanzeige: Er hatte als Halter des Audis die Fahrt zugelassen.

Pedelec-Fahrer stürzt beinahe auf Braunschweiger Straße

Auch Fahrrad- und E-Scooter-Fahrer werden derzeit häufig betrunken angetroffen. Am Samstag um 5 Uhr stoppte eine Polizeistreife einen 59 Jahre alten Pedelecfahrer, der auf der Abbiegespur der Braunschweiger Straße in Richtung Röntgenstraße abzubiegen schien, dann auf eine Verkehrsinsel fuhr und an einer Ampel halten wollte. Dabei wäre er um ein Haar gestürzt. Kein Wunder: Bei der Kontrolle ergab der Atemalkoholtest 2,06 Promille.

E-Scooter-Fahrer mit 2,38 Promille stürzt mehrfach auf Berliner Ring

Am Samstagabend rief ein Zeuge die Polizei, weil offenbar ein E-Scooter-Fahrer betrunken auf dem Berliner Ring unterwegs war. Der Mann war bereits einmal gestürzt, versuchte trotzdem weiterzufahren und stürzte erneut. Bei der Kontrolle ergab ein Test bei dem 30-Jährigen 2,38 Promille.

In der Nacht zu Sonntag stoppte die Polizei dann um 0.19 Uhr ebenfalls am Berliner Ring einen 18 Jährigen auf einem E-Scooter. Der junge Mann war mit 1,1 Promille und THC im Blut alles andere als fahrtüchtig. Beide wurden ebenfalls zur Blutprobe gebeten.

Von Christian Opel