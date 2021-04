Wolfsburg

Der Wirbel um das Insektizid „Thiamethoxam“ geht weiter: Ende März hatten sich Imker und Umweltschützer schockiert gezeigt, als sie erfuhren, dass Wolfsburger Landwirte eine Zuckerrübensaat verwenden, die mit dem eigentlich verbotenen Insektengift behandelt ist. Jetzt hat sich die Politik in den Streit eingemischt.

Saatgut ist auf 50 Prozent der Anbaufläche zum Einsatz gekommen

Die AfD hatte in einer Anfrage an die Verwaltung „Bedenken“ gegenüber dem Einsatz des Mittels geäußert. Die Stadt teilte daraufhin in der Ratssitzung vor einigen Tagen mit, dass das mit Thiamethoxam „gebeizte“ Saatgut in diesem Jahr auf circa 50 Prozent der Anbaufläche für Zuckerrüben in Wolfsburg zum Einsatz kam. Dass der Wirkstoff überhaupt noch auf dem Markt ist, liegt an einer Notfallzulassung. Er soll hohe Ertragsverluste aufgrund von Blattläusen verhindern. Denn: Die Tiere können das Vergilbungsvirus übertragen. Laut dem Pflanzenschutzamt in Hannover kam es 2020 in Niedersachsen dadurch zu Ertragsverlusten von bis zu 70 Prozent.

Der Ehmer Landwirt Heinrich Otte hatte den Einsatz des Mittels Ende März gegenüber der WAZ verteidigt: „Wenn wir das nicht machen, müssten wir gegen Insektenbefall sonst später ankämpfen, indem wir großflächig spritzen, das wäre auch nicht gerade von Vorteil.“ Zudem hatte Otte erklärt, dass mit der Notfallzulassung strikte Auflagen einhergehen. Zum Beispiel dürfe diese Art der Beize nicht an den Rändern des Ackers gesät werden, damit der Wirkstoff sich nicht über das Grundwasser auf andere Pflanzen übertrage.

Umweltschützer forderten, den Einsatz des Gifts zu verbieten

Umweltschützer und Imker zeigten sich dennoch entsetzt, da das Mittel für Bienen tödlich sein kann. Wolfsburgs Bund-Vorsitzender Christian Schreiter forderte Verwaltung und Politik damals auf, den Einsatz des Mittels auf Flächen im Eigentum der Stadt ausnahmslos zu verbieten.

Diese Forderung griff die AfD in ihrem Antrag auf. Die Verwaltung erklärte hierzu, dass dies bei neuen Pachtverträgen grundsätzlich möglich sei. Bei bestehenden sei eine entsprechende Änderung allerdings nur im gegenseitigen Einvernehmen denkbar. Die Verwaltung bearbeite das Thema derzeit zusammen mit den Landwirten und Naturschützern. Einschränkend merkt die Stadt jedoch an: „Ein Einzelausschluss von Pflanzenschutzmitteln wird von der Verwaltung als kompliziert und auch nicht kontrollierbar angesehen.“

Die Wolfsburger CDU sieht im AfD-Antrag Stimmungsmache

Die CDU hatte bereits vor der Ratssitzung mitgeteilt, dass sie in der Anfrage der AfD „bloße Stimmungsmache“ sehe. „Es ist sehr einfach, einen kompletten Berufsstand, in diesem Fall die Landwirte, an den Pranger zu stellen und öffentlich zu verurteilen“, sagte der Fraktionsgeschäftsführer Christoph-Michael Molnar. Fraktionsvorsitzender Peter Kassel ergänzte: „Laut unserer Kenntnis gab es ein konstruktives und klärendes Gespräch der Betroffenen, um die jeweils andere Sichtweise auszutauschen und weitere unbegründete Stimmungsmache zu vermeiden.“ Alle seien auf einem guten Weg und hätten „einen regelmäßigen Austausch miteinander vereinbart“. Ob die Interessengruppen nächstes Jahr konkreter verhandeln müssen, hängt davon ab, ob es noch einmal eine Notfallzulassung gibt. Die aktuelle Ausnahme ist nur noch bis zum 30. April gültig.

Von Melanie Köster