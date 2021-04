Wolfsburg

Es war eines der strittigsten Themen bei der Sitzung des Wolfsburger Rates, obwohl sich im Grundsatz viele einig waren: Aus Sicht der Politik ist die vorerst gescheiterte Fusion mit Helmstedt weiterhin interessant. Der Rat hat sich deshalb am Mittwoch mehrheitlich dafür ausgesprochen, am Beschluss zu den Fusionsverhandlungen festzuhalten.

Die PUG hatte in einem Antrag gefordert, die Entscheidung aus dem Jahr 2018 aufzuheben, nachdem Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) erklärt hatte, dass es bis zum Ende seiner Amtszeit nicht mit einem Zusammenschluss von Helmstedt und Wolfsburg klappt.

Der Beschluss zur Aufnahme von Fusionsverhandlungen sei laut Klaffehn ein Vorwand gewesen

In der Sitzung des Rates sagte Fraktionsvorsitzender Andreas Klaffehn, dass die PUG „den unsäglichen Beschluss“ vor der Wahl des neuen Oberbürgermeisters aufheben wolle. Es habe nie Fusionsverhandlungen oder eine entsprechende Anfrage dazu beim Kreistag oder dem Landkreis Helmstedt gegeben. Klaffehn äußerte deshalb einen bösen Verdacht gegenüber Mohrs: „Der Beschluss zur Aufnahme von Fusionsverhandlungen war und ist nur ein Vorwand gewesen und wurde benutzt, um die Amtszeit zu verlängern.“

Mohrs hatte im Dezember 2020 mitgeteilt, dass es kurzfristig keine Fusion gebe. Wolfsburg und Helmstedt wollen zunächst lediglich bei Gewerbegebieten, Ladeinfrastruktur und Digitalisierung enger zusammenarbeiten. Für Helmstedt ist Wolfsburg aufgrund der aktuellen Finanzsituation nicht mehr der attraktive Partner, der die Stadt noch 2018 war. Mohrs findet die Fusion jedoch weiterhin wichtig: „Wenn demnächst meine Amtszeit zu Ende geht, wird das auf der Negativseite in meiner Erinnerung bleiben, dass es nicht gelungen ist, zu einer Fusion zu kommen. Ich bin seit sieben Jahren der Auffassung, dass eine Fusion der Stadt Wolfsburg sehr gut tun würde.“

Die SPD ist überzeugt, dass Wolfsburg weiter wachsen muss

SPD, FDP, Grüne und AfD wollten ebenfalls am Beschluss festhalten. „Wir haben hier einen Weltkonzern, VW kämpft darum, die besten Talente nach Wolfsburg zu holen. Das geht mit 125 000 Einwohnern nicht, wir müssen größer werden“, betonte SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Georg Bachmann. Die CDU sieht das vom Grundsatz her ähnlich, stimmte am Mittwoch aber dennoch gegen den Beschluss aus 2018. „Die Fusion ist zum jetzigen Zeitpunkt kein Thema und dann sollten wir das Thema auch fürs Erste beenden“, erklärte Fraktionsvorsitzender Peter Kassel. Bastian Zimmermann (Linke und Piraten) sah es als demokratische Frage, dass der Beschluss vor der Wahl aufgehoben werden müsse.

Letztendlich stimmten 21 Ratsmitglieder für den Antrag und 23 dagegen. Das Thema Fusion wird den Rat daher auch nach den Wahlen zwangsläufig weiter beschäftigen.

Von Melanie Köster