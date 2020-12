Wolfsburg

Immer wieder sind in den vergangenen Monaten Diskussionen über die strikten Besuchsverbote in Pflegeheimen während des ersten Corona-Lockdowns laut geworden. Zu Weihnachten ermöglichen die Wolfsburger Pflegeheime weiterhin Besuche von Angehörigen. Ansonsten versuchen die Einrichtungen, ihren Bewohnern trotz der Umstände schöne Festtage zu bereiten.

Alle Besucher müssen sich einem Corona-Schnelltest unterziehen

„An Weihnachten erhalten unsere Bewohnenden besonders viele Besuche. Hierfür werden zusätzliche Mitarbeitende in den Einrichtungen sein, sodass wir die Besucherinnen und Besucher vor ihrem Besuch mit einem PoC-Antigen-Schnelltests testen können“, berichtet Diakonie-Sprecherin Katrin Zumkier. Sie bittet um Verständnis dafür, dass der Zutritt zu den Einrichtungen aktuell nur mit einem negativen Testergebnis möglich ist. Besucher müssen grundsätzlich einen Termin vereinbaren, außerdem messen die Mitarbeiter auch die Temperatur. „Wir bitten unsere Besucherinnen und Besucher, unsere Hygiene-Regeln strikt einzuhalten. Nur so ist es uns möglich, unsere Bewohnenden bestmöglich zu schützen“, betont Zumkier.

Auch im Wohn- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) in der Goethestraße sind Besuche an Weihnachten nach vorheriger Anmeldung und Testung möglich. Gleiches gilt für die Pflegeheime des Deutschen Roten Kreuzes ( DRK). Thorsten Rückert, Vorstand des DRK-Kreisverbandes Wolfsburg, gibt zu Bedenken:„Aufgrund der besonderen personellen Situation sind die Besuchszeiten etwas eingeschränkter, als es sonst üblich war.“

Die Heime veranstalten für die Senioren Feiern und Aktionen in Kleingruppen

Abseits des Besuchs von Angehörigen versuchen die Einrichtungen den Bewohnern trotz der schwierigen Corona-Umstände, ein „möglichst normales Weihnachten zu bereiten“. „An Heiligabend wird es neben dem Festessen in weihnachtlichem Ambiente auch Weihnachtstorte und selbstgebackene Kekse geben und abends wird auch Glühwein ausgeschenkt“, berichtet DRK-Vorstand Rückert. Zudem finden in den Wohnbereichen der Einrichtungen in Kleingruppen und unter Einhaltung der AHA-Regeln Weihnachtsfeiern mit weihnachtlicher Musik, Gedichten und Geschichten statt. „Natürlich erhalten die Bewohner auch kleine Geschenke von den hausinternen Weihnachtsfrauen und Weihnachtsmänner“, erzählt Rückert.

Die traditionelle Christvesper im Emmaus-Heim wird über die Hausanlage übertragen

In den Pflegeheimen der Diakonie seien die Wohnbereiche festlich geschmückt, berichtet Sprecherin Zumkier: „Wir schwelgen mit unseren Bewohnerinnen und Bewohnern in schönen Erinnerungen und veranstalten Lesungen mit Weihnachtsgeschichten und winterlichen Gedichten.“ An den Adventswochenenden habe es in vielen Einrichtungen Überraschungen für die Bewohner gegeben, zum Beispiel einen Besuch vom Nikolaus oder Plätzchen backen. Die traditionelle Christvesper im Emmaus-Heim finde vor leeren Rängen statt und werde über die Hausanlage in die Zimmer der Bewohner übertragen.

AWO-Sprecher Falk Hensel betont, dass Weihnachten auch im Wohn- und Pflegeheim in der Goethestraße nicht ausfalle: „Verzichtet wird auf die große Weihnachtsfeier aller Bewohnerinnen und Bewohner. Dafür wird es in den einzelnen Wohnbereichen kleinere weihnachtliche Feiern und Aktionen geben.“

Von Melanie Köster