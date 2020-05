Wolfsburger Obdachlose aus der Borsigstraße bekommen Care-Pakete

Wolfsburg

Der Betriebsrat der AutoVision hat jetzt gemeinsam mit dem dm-Drogeriemarkt 50 Tüten mit Hygieneartikeln an die Bewohner der Borsigstraße übergeben. Neben der Obdachlosenunterkunft erhielt auch der Tagestreff Carpe Diem 20 Tüten. Bei der Aktion – die natürlich unter Einhaltung der geltenden Regeln sowie des Sicherheitsabstandes abgelaufen ist – halfen Monika und Wolfgang Schmidt.

„Wir hoffen, dass wir den Bewohnern mit dieser Aktion eine kleine Freude bereiten konnten. Vor allem hoffen wir aber, möglichst bald wieder vor Ort sein zu können. Zudem bedanken wir uns bei der IG Metall Wolfsburg, die uns bei diesem Projekt finanziell unterstützt hat“, so Petra Schubert, Vorsitzende des Betriebsrates der AutoVision.

Anzeige

Hilfsaktion sollte wegen Pandemie nicht ausfallen

Wie schon in den vergangenen zwei Jahren sollte Ende April eine Hilfsaktion mit den Barber Angels in der Borsigstraße stattfinden. Bei der Aktion werden normalerweise Haare geschnitten, Spenden sowie Essen und Getränke ausgegeben. „Die stetig steigenden Besucherzahlen haben uns darin bestärkt, dass Angebot immer weiter auszubauen – und zu einem festen Termin zu etablieren. Insbesondere der persönliche Kontakt und der Austausch mit den Gästen stand dabei im Vordergrund“, erklärt Schubert.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Aufgrund der aktuellen Situation musste die geplante Aktion abgesagt werden. Ein ersatzloses Streichen des vorbereiteten Termins stand jedoch für die Organisatoren nicht zur Debatte. Deshalb haben sich sowohl der Betriebsrat der AutoVision als auch dm Drogeriemarkt entschlossen, eine kontaktlose Alternative anzubieten.

Care-Paket für die Bewohner der Borsigstraße

Somit wurden kurzerhand Pakete mit Hygieneartikel gepackt und an die Bewohner überreicht. „In Zeiten von Corona spielen Hygienevorschriften eine übergeordnete Rolle. Das haben wir zum Anlass genommen, eine Art kleines Care-Paket zusammen zu stellen. Und wenn es uns schon nicht möglich ist, direkt mit den Gästen in Kontakt zu treten, können wir somit zumindest den Nutzen in den Vordergrund stellen“, erläutert die dm-Filialleiterin Domenika Schidlowsky die Idee. Die Organisatoren warten ab, ob die geplante Hilfsaktion im November stattfinden kann. Ansonsten überlegen sie sich auch dafür eine Alternative.

Lesen Sie auch

Von von der Redaktion