Wolfsburger Nordstadt: Post eröffnet weitere Filiale

Gute Nachrichten für die Nahversorgung in der Nordstadt: Die Deutsche Post eröffnet am 3. Dezember eine zusätzliche Filiale in der Allerstraße. Sie zieht mit in den Gebäudekomplex für das neue Edeka-Center, das ebenfalls im Dezember eröffnet.

Die neue Post soll eine flächendeckende Versorgung sicherstellen

In der neuen Post-Filiale können die Kunden nicht nur Briefmarken und Packsets kaufen, sondern auch Briefe, Pakete und Expresssendungen abgeben. Weitere Services, wie Portoermittlung und eine Telefonbuchausgabe, ergänzen das Angebot. Die Post will mit der neuen Filiale eine flächendeckende und angemessene Versorgung der Bürger in der Nordstadt sicherstellen.

„Das ist ein gutes Zeichen für die Entwicklung unseres Stadtteils. Zusammen mit dem neugebauten Edeka erleichtern wir den Bürgerinnen und Bürgern auf diese Weise viele Wege“, freut sich Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer ( SPD) über die Nachricht. Aus ihrer Sicht kommt die Eröffnung zu einem guten Zeitpunkt: „Grade für das diesjährige Weihnachtsfest vermute ich, dass viele Besuche bei Familienangehörigen wegfallen und die Möglichkeit genutzt wird einen lieben Gruß mit der Post zu versenden.“

Aktuell ist die Situation um die Nahversorgung in der Nordstadt insgesamt angespannt

Mit der Eröffnung des Edekas im Dezember soll sich die gesamte Nahversorgung in der Nordstadt wieder entspannen: Aktuell fehlt dem Stadtteil ein Supermarkt, da Penny seit einem Hochwasserschaden im Juni geschlossen ist und ebenfalls erst Ende des Jahres wieder eröffnet.

