Der Shuttle-Service in der Wolfsburger Nordstadt zum Edeka-Markt am Berliner Ring wird bis Anfang Dezember fortgeführt. Wegen der geringen Nachfrage wird es aber ab Donnerstag, 1. Oktober, statt zwei nur noch eine Fahrt pro Woche geben: Künftig fährt der Shuttle-Bus nur donnerstags ab 10 Uhr an den gewohnten Haltestellen ab.

Mit dem Bus-Shuttle zum Einkaufen hatten Edeka Hannover-Minden und die WMG auf das Nahversorgungsproblem in der Nordstadt reagiert. Der Penny-Markt am Hansaplatz wird saniert und ist weiterhin geschlossen. Das neue Edeka-Center in der Teichbreite ist noch im Bau – bis zur Eröffnung am 3. Dezember soll der Shuttle-Service zum Edeka-Markt am Berliner Ring fortgesetzt werden.

Neuer Fahrplan für den Shuttle-Bus

Mitte September hatte Edeka Hannover-Minden die erste Testfahrt zum Einkaufen organisiert. Allerdings nutzten nur wenige Menschen das Angebot. Deshalb werde der Shuttle-Bus ab sofort nur noch einmal in der Woche donnerstags fahren. „Wir haben jetzt gemeinsam mit der WMG Wirtschaftsförderung und mit den Verkehrsbetrieben eine verlässliche Lösung für den Einkauf bis zur Neueröffnung unseres neuen Edeka-Centers in der Wolfsburger Nordstadt gefunden“, sagte Edeka-Vertriebsleiter Christian Mosler.

Der Bus fährt um 10 Uhr an der Haltestelle Kreuzheide ab, etwa fünf Minuten später stoppt der Bus an der Haltestelle Hansaplatz. Der Halt am Edeka-Markt am Berliner Ring wurde zudem in Richtung Haltestelle Amtsgericht verlagert. Dieser Bereich sei verkehrsberuhigter und komfortabler für das Ein- und Aussteigen.

Hier können sich Wolfsburger anmelden

Anmeldebögen für die Mitfahrt liegen bei der Hansa Apotheke und bei Vespermann Schreibwaren aus. Anwohner können sich auch weiterhin bei der Tourist-Information unter Telefon (05361) 89 99 30 anmelden.

