Wolfsburger Museen geöffnet: So lief der erste Tag mit Corona-Regeln

Zum ersten Mal seit Wochen öffneten die Wolfsburger Museen und Ausstellungsräume wieder. Ein Ansturm blieb aus. In den Einrichtungen jedenfalls freut man sich, dass es nach der Corona-Pause wieder weiter geht. Die Vorbereitungen wurden teilweise schon seit mehr als einer Woche getroffen.

Vivien Bunk war so ziemlich die Erste, die nach dem Corona-Lockdown wieder ein Museum in Wolfsburg betrat. Die Grußendorferin wartete mit ihrem Freund schon vor der Öffnung vor der Tür der Städtischen Galerie am Schloss. „Wir wussten ja nicht, was los ist“, erklärte sie. Daher hatten sich die beiden lieber frühzeitig auf den Weg gemacht.

Schloss Wolfsburg : Es kamen nur vereinzelt Besucher

Doch das wäre gar nicht nötig gewesen. Wie auch zwei Stunden später bei der Öffnung der Ausstellungsflächen im und um das Wolfsburger Schloss gab es nur vereinzelt Menschen, die sich aufmachten, um das wieder zur Verfügung stehende Kulturangebot zu nutzen. Dabei gab es Einiges sogar zum ersten Mal zu sehen.

Hoffmann-Museum: Ausstellung zum ersten Mal zu sehen

Im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum im Fallersleber Schloss war die Sonderausstellung „ Hoffmann & Hoffmann – Der Vater und der Sohn“ zum ersten Mal zu sehen. Sie war ebenso wie die beiden Fotoausstellungen von Barbara Kasten und Ulrich Hensel im Kunstmuseum kurz wegen des Lockdowns kurz vor der Eröffnung ausgebremst worden.

Aber auch, wenn es jetzt erst gemächlich losgeht, ist die Stimmung gut. „Wir freuen uns so sehr, dass es endlich weitergeht“, erklärte Monika Kiekenap-Wilhelm. Die Institutsleiterin hat sich am ersten Tag der Öffnung selbst für den Dienst im Stadtmuseum eingeteilt. „Dann kann ich gleich sehen, wie es läuft und was wir nachbessern müssen“, sagte sie.

Stadtmuseum Wolfsburg : Desinfektion und persönliche Registrierung

Im Stadtmuseum sind für die neuen Vorschriften die Räumlichkeiten ideal. Vorne ist der Einlass mit Handdesinfektion und persönlicher Registrierung. Im letzten der hintereinander angeordneten Räumen ist derzeit die Brandschutztür der Ausgang, um so einen Kreisverkehr zu haben.

Knöpfe darf man aus Hygienegründen keine Drücken

In jedem Raum weist ein Schild darauf hin, wie viele Personen sich hier gleichzeitig aufhalten dürfen. Ausstellungsstücke, an denen man Knöpfe drücken kann, sind gesperrt. „Wir können das sehr gut im Auge behalten, da sowieso alle Räume videoüberwacht sind“, betonte Kiekenap-Wilhelm.

Kreisverkehr im Kunstverein Wolfsburg

Den Kreisverkehr im benachbarten Kunstverein direkt im Schloss fanden die Besucher auf dem Fußboden. Gelbe Pfeile wiesen den Weg erst durch den Raum für Freunde und dann die restliche Ausstellungsfläche. Da Der Ausstellungsraum sowieso zwei Türen hat, war das relativ einfach einzurichten.

Justin Hoffmann : „Haben uns frühzeitig vorbereitet“

„Für uns sind die Auflagen so, dass wir jetzt eigentlich alles machen können“, sagte Geschäftsführer Justin Hoffmann. Die Ausstellung konnte einfach wie sie war wieder geöffnet werden. Eine Plexiglasabtrennung für den Infotisch, an dem die Mitarbeiterin sitzt, hatte man schon vorher besorgt. „Wir hatten uns schon frühzeitig vorbereitet und jetzt eigentlich nur noch auf die Öffnung gewartet“, erläuterte Hoffmann.

Schwieriger hatten es da die direkten Nachbarn im selben Schlosswinkel. Aufgrund der ungünstigen räumlichen Situation sind derzeit nur die zwei Räume der Ausstellung „myChoice“ mit einer Auswahl an Sammlungsstücken zu sehen. Mitarbeiterinnen weisen die Besucher ein und haben ein Auge darauf, dass am Ende auch der richtige Ausgang genommen wird.

Kunstmuseum: Ausstellung sehr luftig geplant

Im Kunstmuseum war hingegen abgesehen vom Kassenbereich mit Absperrungen und Plexiglas keine Änderung nötig. Die Ausstellungen – lange vor Corona geplant – sind so luftig gestaltet, dass es ganz ohne Probleme möglich ist, dass die Besucher gut Abstand voneinander halten, wie überall anders auch im Einbahnstraßenverkehr und mit Maske.

Von Robert Stockamp