Seit 40 Jahren ist das Modehaus Hempel ein fester Bestandteil Wolfsburgs. Das feiert das Familienunternehmen jetzt mit einer Jubiläumswoche. Obwohl der runde Geburtstag in eine wirtschaftlich schwierige Zeit fällt, blickt Geschäftsführerin Annette Hempel zuversichtlich nach vorne – sie will weiterhin am „modernen und nachhaltigen Modehaus“ feilen.

„Wir haben überlegt, ob wir überhaupt feiern sollen“, berichtet Hempel. Aus der ursprünglich angedachten großen Feier sind angesichts der Corona-Pandemie einige kleine Aktionen für die Kunden in der City-Galerie geworden. Bis Samstag gibt es unter anderem eine Verlosung, Rabattgutscheine, Rosen, und eine Ausstellung über die Geschichte des Modehauses.

Das Modehaus in der City-Galerie legt einen großen Wert auf „die Begegnung mit den Menschen“

„Die Begegnung mit den Menschen ist das, was Hempel ausmacht“, berichtet die Geschäftsführerin. Service, Beratung und das persönliche Gespräch hätten schon immer einen großen Stellenwert gehabt. Hempels Dank gilt nicht nur den treuen Kunden, sondern vor allem auch den 60 Mitarbeitern: „Es ist ein sehr gutes Miteinander, ich kann mich auf sie verlassen. Einige sind bereits seit über 30 Jahren dabei.“

Für die heutige Zeit absolut unüblich: Das Geschäft verfügt über eine eigene Dekorierabteilung und eine Änderungsschneiderei. Trotzdem spiele auch bei Hempel das Thema Digitalisierung eine große Rolle. Neben einem Onlineshop gibt es eine Kunden-App, die rund 4000 Nutzer hat. Während des ersten Corona-Lockdowns liefen die Mitarbeiter mitunter mit Videokamera durch das Geschäft, um ihren Kunden Mode zu präsentieren: „Sie hatten da wirklich Spaß dran und die Solidarität der Kunden zu spüren, war wie eine warme Dusche“, berichtet Hempel.

Viele Erinnerungen: Im Schaufenster von Hempel hängen aktuell Einblicke in die Geschichte des Familienunternehmens., Quelle: Boris Baschin

Hempel setzt verstärkt auf nachhaltige Mode

Zentral ist für die Geschäftsführerin zudem vor allem das Thema Nachhaltigkeit: „Seit zehn Jahren integrieren wir Marken, die sich öko-sozialen Kriterien unterwerfen.“ Gerade diese Kleidung sei auch während der Pandemie noch sehr gefragt. Es sei klar, dass Mode kein ganz unproblematisches Geschäft sei, aber: „Wir überlegen immer, wie wir es besser machen können.“

Was das Sortiment betrifft, ist das heutige Hempel weit von den Ursprüngen entfernt: 1932 eröffneten die Großeltern von Hempels Mann Fritz in Gifhorn ein Modehaus mit Bekleidung für Herren, auch Jagd-, Berufs- und Schützenkleidung gehörten zum Sortiment. Die zweite Generation, Burgi und Fritz Hempel, eröffnete 1980 die Filiale in Wolfsburg. Bis 2001 war Hempel in der Porschestraße 35 beheimatet, dann erfolgte der Umzug in die deutlich größere Ladenfläche in der City-Galerie: „Das war eine gute Entscheidung. Aber soweit ich von meinen Schwiegereltern weiß, hatten wir in Wolfsburg eigentlich immer eine gute Zeit.“ Annette Hempel führt das Geschäft seit 2015, ihr Mann leitet ein weiteres Modehaus in Salzgitter.

Ein Foto aus dem Jahr 2001: Bevor das Modehaus Hempel in die City-Galerie zog, war es in der Porschestraße 35 beheimatet. Quelle: Manfred Hensel

Trotz der Corona-Pandemie bleibt Annette Hempel zuversichtlich

Aktuell schmälert die Pandemie die Freude über das Jubiläum etwas. Auch für das Wolfsburger Modehaus ist es wirtschaftlich kein rosiges Jahr. Die aktuelle Schließung der Gastronomie mache sich in der City-Galerie deutlich bemerkbar. Dennoch sagt Hempel: „Ich will zuversichtlich und gelassen bleiben.“

