Wolfsburger Marathon fällt wegen Corona aus

Eine schlechte Nachricht für alle Läufer: Der Wolfsburger Marathon fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Präsidium und Geschäftsführung des VfL Wolfsburg haben sich nach reiflicher Überlegung entschlossen, den für den 13. September geplanten 15. Hexad-Wolfsburg-Marathon abzusagen. Damit fällt auch Wolfsburgs größte Breitensport-Veranstaltung aus.

Zu dem Event wären etwa 4000 Sportler, 850 Helfer sowie 20 000 Zuschauer erwartet worden. Betroffen davon sind auch die im Rahmen des Events geplanten NLV- und BLV-Meisterschaften über die Halbmarathondistanz.

Großveranstaltungen bis 31. August abgesagt

Gerade im Jahr seines 75-jährigen Bestehens bedauert der Verein es sehr, den Marathon absagen zu müssen. Aber in diesen außergewöhnlichen Zeiten sei es für Veranstalter schwer, solch eine Großveranstaltung sicher und seriös zu planen. Aktuell gilt das Verbot für Großveranstaltungen über 1000 Personen in Niedersachsen bis zum 31. August. „Einen seriösen Blick über den 1. September hinaus lässt derzeit nicht umsetzen, so dass es derzeit nicht absehbar ist, ob der Hexad-Wolfsburg-Marathon im September überhaupt genehmigungsfähig sein würde“, schätzt VfL-Präsident Professor Dr. Peter Haase die Situation realistisch ein.

„Absage alternativlos“

Obwohl der VfL Wolfsburg bereits mehr als 40 000 Euro in die Vorbereitungen des Events gesteckt hat, hat sich die Vereinsführung für die Absage des Marathons entschieden und freut sich auf das Laufereignis im Jahr 2021. „In der jetzigen Situation müssen wir verantwortungsvoll handeln, daher ist die Absage für uns alternativlos“, kommentiert VfL Geschäftsführer Stephan Ehlers die Entscheidung.

Mit allen bereits gemeldeten Sportlern soll in den nächsten Tagen per E-Mail Kontakt hinsichtlich der Rückabwicklung aufgenommen werden. Der nächste Wolfsburger Marathon soll am 12. September 2021 stattfinden.

