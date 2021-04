Wolfsburger Lungenärztin: „Long-Covid sehen wir wirklich oft“

Wolfsburg

Die Corona-Infektion ist meist nach wenigen Wochen vorbei. Für einige der Betroffenen endet die Krankheit damit aber nicht. Luftnot und Abgeschlagenheit halten teils über Monate an. Unter dem Namen „Long-Covid“ sind Spätfolgen der Erkrankung zusammengefasst. Mit denen hat es auch die Wolfsburger Lungenärztin Dr. Elisabeth Schepers zunehmend zu tun. Sie sagt: „Long-Covid sehen wir wirklich oft.“

Schepers befürchtet, dass Long-Covid „noch ein echtes Problem wird“

In der einzigen Lungenarztpraxis der VW-Stadt werden die langfristigen Folgen der Pandemie sichtbar, das Arbeitspensum hat laut Schepers zugenommen. Neben den „normalen“ Patienten, der Corona-Sprechstunde und den Impfungen kommen verstärkt Betroffene, die die eigentliche Infektion überstanden haben und jetzt an Long-Covid leiden, in die Praxis. „Das wird noch ein echtes Problem werden“, befürchtet sie. Typisch für das Phänomen ist, dass Luftnot, starke Abgeschlagenheit, eingeschränkte Belastbarkeit, Kopfschmerzen oder Husten nach der überstandenen Infektion noch über Wochen oder Monate anhalten. Das Robert Koch-Institut nennt zudem Wortfindungsstörungen oder Gedächtnisprobleme als mögliche langfristige Folgen einer Corona-Infektion. „Bei ganz schweren Fällen sehen wir auch fibrotische Veränderungen an der Lunge“, erklärt die Schepers.

Das Phänomen könne jeden treffen, betont die Lungenärztin. Ihr fallen zunächst die Fälle ein, in denen das Syndrom besonders unerwartet aufgetreten ist. Unter anderem sei bei ihr eine 17-Jährige wegen Long-Covid in Behandlung, die vor der Infektion auf Leistungsniveau Sport getrieben habe. Oder eine Frau Mitte 30, die vor ihrer Erkrankung Halbmarathon gelaufen sei. Beide Patientinnen haben Schepers zufolge auf den ersten Blick keinerlei Risikofaktoren für einen schwereren Krankheitsverlauf gehabt.

Dr. Elisabeth Schepers: Sie ist in Wolfsburgs einziger Lungenarztpraxis tätig. Quelle: Boris Baschin

Das Syndrom kann auch nach einer leichten Erkrankung auftreten

Klassischer Weise seien es laut Schepers jedoch oft ältere Patienten, die am Long-Covid-Syndrom erkranken. Warum einige derart langwierige Verläufe haben, darauf hat die Wissenschaft noch keine Antwort gefunden. Schepers unterstützt die These, dass eine Autoimmunreaktion dahinter stecken könnte. Klar ist: Das Syndrom kann auch dann auftreten, wenn die Erkrankung nur leicht verlaufen ist. Zudem sind zunehmend junge, fitte Menschen betroffen. Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin schätzt, dass etwa zehn Prozent der Corona-Infizierten mit Langzeitfolgen zu kämpfen haben. Zuletzt warnten Rehakliniken davor, aufgrund der steigenden Zahl an Long-Covid-Patienten an ihre Kapazitätsgrenze zu stoßen.

In den meisten Fällen verschwinden die Symptome irgendwann wieder

Die gute Nachricht: Soweit es bislang bekannt ist, bessern sich die Symptome bei der überwiegenden Zahl der Betroffenen nach mehreren Monaten deutlich und verschwinden. Zudem gibt es zunehmend Hilfsangebote, für Menschen, die unter den Folgen ihrer Corona-Erkrankung leiden. In Wolfsburg hat beispielsweise der VfB Fallersleben bereits im Januar ein spezielles Sportangebot für ehemalige Corona-Patienten gestartet.

Von Melanie Köster