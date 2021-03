Wolfsburg

Es gibt immer mehr Lockerungen bei den Corona-Einschränkungen. Läden dürfen nach Terminvergabe öffnen, Sport im Freien ist in kleinen Gruppen möglich – nur die Logopäden haben schärfere Auflagen bekommen. Sie dürfen Patienten in ihren Praxen nur noch behandeln, wenn die einen negativen Corona-Test vorweisen können. Doch es gibt es kaum Corona-Tests. „Deshalb müssen wir unsere Praxen schließen“, sagt der Wolfsburger Logopäde Michael Stumpf.

Faktisch käme die neue Regelung einem Berufsverbot gleich. Um das der Politik deutlich zu machen, schaltete Stumpf FDP-Ortsratsmitglied Simone Arndt aus der Nordstadt ein. Sie wandte sich wiederum an die Wolfsburger SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer. Und die kümmerte sich sofort in Hannover darum – und kann einen Erfolg vermelden.

„Ich habe mit Gesundheitsministerin Daniela Behrens gesprochen“

„Ich habe mit Gesundheitsministerin Daniela Behrens gesprochen. Sie hat das Problem erkannt“, so Immacolata Glosemeyer. Das Ministerium will die Verordnung nachbessern. Vielleicht kommt schon Ende der Woche eine Änderung. Die Wolfsburger Landtagsabgeordnete ist erleichtert: „Gerade Kinder und Jugendliche leiden in der Corona-Zeit.“ Wenn dann noch wichtige Hilfsangebote wie Sprachtherapie wegbrechen, sei das schlimm.

Logopäde Michael Stumpf: „Wir müssen unsere Praxen schließen.“ Quelle: privat

Das sieht Michael Stumpf ganz genauso. Deshalb war er entsetzt, dass die jüngste niedersächsische Corona-Verordnung vorsieht, dass ein negativer Corona-Test Voraussetzung für eine Behandlung beim Logopäden ist. Nicht nur, dass Corona-Tests in Wolfsburg zurzeit Mangelware sind. Es gibt noch weitere unbeantwortete Fragen: Wo sollen die Tests stattfinden (in der Praxis?) und wer führt sie durch? Womöglich Mitarbeiter? Und ganz wichtig: Wer bezahlt die Tests, die rund zwölf Euro kosten?

Fragen über Fragen, die die aktuelle Corona-Verordnung nicht klärt

Fragen über Fragen, die die bisherige Verordnung nicht klärt. Michael Stumpf betreibt zwei Logopädie-Praxen in Wolfsburg: eine auf dem Steimker Berg, eine in Westhagen. Beide sind in der Pandemie geöffnet, weil sie „systemrelevant“ sind. In beiden gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln.

Und die sehen so aus: Therapeut und Patient tragen medizinische Masken – bis auf wenige Ausnahmen während der gesamten Behandlung. Außerdem sind beide zusätzlich noch durch eine Plexiglasscheibe getrennt. Dazu wird die Praxis regelmäßig gelüftet. Jeder Raum hat eine spezielle Luftreinigungsanlage. „Wir tun alles, um unseren Patienten auch in der Corona-Zeit Therapiemöglichkeiten und Schutz zu bieten“, unterstreicht Stumpf.

Wer will und die technischen Voraussetzungen hat, kann sogar Tele-Therapie bei seiner Kollegin Gina Berendsohn bekommen. Also statt in die Praxis zu gehen, findet die Therapie digital statt. Die Nachfrage ist aber verhalten. „Damit decken wir gerade mal zehn Prozent unserer Therapien ab“, erklärt der Wolfsburger Logopäde.

Kurzum: Stumpf und sein Team haben alles getan, um Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Deshalb waren sie entsetzt, dass sich die Vorschriften für ihre Berufsgruppe nun verschärft haben, obwohl es sonst Lockerungen gibt...

Von Sylvia Telge