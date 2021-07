Wolfsburger Kunstverein zeigt: Unerwartetes kann auch schön sein

Alt-Wolfsburg

Corona kam ganz unerwartet. Die Pandemie brachte den Alltag und oft auch die Zukunftsperspektiven der Menschen durcheinander. Vielen macht das Angst. Ganz anders im Kunstbetrieb: Dort wird von Künstlern geradezu erwartet, etwas Unerwartetes zu zeigen. Je unerwarteter, desto positiver. Kunstvereins-Leiter Justin Hoffmann beschäftigt sich mit diesen unterschiedlichen Sichtweisen in der neuen Ausstellung „Das Unerwartete“. Am Donnerstag, 22. Juli, um 19 Uhr ist die Eröffnung im Schloss.

Es sind sehr interessante Arbeiten zu sehen – die alle überraschen. Sophie Brauckmann aka. Samantha Evans richtete im Kunstvereins einen Raum ein, in dem ein Video läuft, das eine Höhle im Harz zeigt. Es geht um Sicherheit und Geborgenheit. „Jeder fühlt sich zuhause sicher“, erklärt die Braunschweiger Künstlerin. Doch seit Corona bröckelt dieses positive Gefühl. Durch Lockdown, Homeoffice und Ausgangssperre fühlten sich viele Menschen in den eigenen vier Wänden eingesperrt.

Sophie Brauckmann mag die Höhle

Sophie Brauckmann mag die Höhle – „weil ich mich in der Natur wohlfühle“. Für das Video ließ sie sich sogar in die Erde eingraben. Nur der Kopf guckte raus. Ein Anblick, der oft Angst macht. Nicht bei der Künstlerin. Obwohl sie unter Klaustrophobie leide. Sophie Braukmann ist gespannt, wie Besucher ihren Raum wahrnehmen: „Ob sie sich wohl oder eingeengt fühlen, bleibt jedem selbst überlassen.“

Das ist die neue Ausstellung:

Wie Kunden eines Braunschweiger Baumarktes reagierten, als sie 2011 auf dem Parkplatz eine Tanzperformance mit Einkaufswagen machte, zeigt Künstlerin Elizabeth Wurst im Schloss in einem Video: Viele Passanten schielen verstohlen hin, ein Rollerfahrer hält direkt vor ihr und schaut zu. Elizabeth Wurst ist bekannt für ihre ungewöhnlichen Arbeiten. „Sie überrascht mich immer wieder“, lobt Justin Hoffmann.

Überraschungen beim Spaziergang

Mit reichlich Unerwartetem müssen die Teilnehmer der Spaziergänge rechnen, die Wanda Dubrau anbietet. Zum einen weiß niemand vorher, wo die Tour hingeht. Außerdem trägt die Performancekünstlerin aus Dresden dabei ein sehr auffällig-buntes Kostüm, das sie aus Protest gegen die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten entworfen hat. Bei dem maximal zweistündigen Spaziergang werden auch Gegenstände gesammelt, die dann im Kunstverein zu sehen sind.

Ebenfalls voller Überraschung ist das Video „Passage“ von Ann Oren. Die israelische Künstlerin filmt einen nackten Mann – der den Schwanz eines Pferdes an seinem Hinterteil trägt. Für Justin Hoffmann ist die Ausstellung, die Volkswagen und die Volksbank BraWo unterstützen, „ein Plädoyer, das Unerwartete zu meistern“.

Der Kunstverein eröffnet am Donnerstag noch eine zweite Ausstellung im „Raum für Freunde“: Die Wolfsburger Künstlerin Yoko Haneda zeigt in „Hidden Surface“, dass Verhüllungen die Wahrnehmung von Gegenständen nicht verhindert, sondern nur verändert. Mit Hilfe von Zellstoffplatten machte sie Abdrücke von aufgeschlagenen Bücherseiten. Der Text ist dadurch nicht mehr lesbar, aber die neue Oberfläche rege die Phantasie an.

Von Sylvia Telge