Wolfsburg

Gute Nachricht für den Wolfsburger Kunstverein: Für das kommende Jahr erhält er eine finanzielle Förderung von 65 000 Euro vom Land Niedersachsen. Damit würdige man die „herausragende Rolle in der Vermittlung von Kunst und Kultur“, erklärt die Wolfsburger SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer.

Der Kunstverein freut sich über die finanzielle Hilfe. „Das ist eine unheimlich wichtige Unterstützung für uns“, sagt Vorsitzender Dieter Söchtig. Das Geld sichere das Ausstellungsprogramm für 2022. „Von dem Zuschuss der Stadt ist das nicht möglich“, fügt Justin Hoffmann, Geschäftsführer des Kunstvereins, hinzu. Der sichere lediglich Betriebs- und Personalkosten ab.

Das Land fördert den Wolfsburger Kunstverein regelmäßig. Die Arbeit, die Geschäftsführer Justin Hoffmann und sein kleines Team im Schloss leisten, wird damit seit Jahren honoriert. „Die hervorragende Arbeit wird anerkannt“, lobt Söchtig. Um qualitativ gute Arbeit abzuliefern, braucht der Kunstverein neben Zuschüssen von Stadt und Land noch weitere Geldgeber. Deshalb betreibt er außerdem Fundraising; stellt bei Banken, Stiftungen und ähnlichen Einrichtungen Förderanträge.

Das ist der Kunstverein Der Kunstverein Wolfsburg wurde 1959 gegründet. Er ist somit die älteste Kunstinstitution der Stadt. Durch seine innovativen Ausstellungen und Veranstaltungen erlangte der Kunstverein Wolfsburg nationales und internationales Renommee. Für die Einwohnerzahl der Stadt ist die Zahl der rund 400 Mitglieder erstaunlich hoch. Der 700 Quadratmeter große Ausstellungssaal ermöglicht umfassende, ambitionierte Präsentationen von überregionaler Reichweite. Der Fokus des Kunstvereinsprogramms liegt auf Künstlern der jüngeren Generation, deren künstlerische Arbeiten relevante Antworten zu Fragen der Zeit liefern. Für seine Arbeit wurde der Kunstverein Wolfsburg als bester deutscher Kunstverein im Jahr 2007 mit dem ADKV (Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunstvereine)-Preis für Kunstvereine ausgezeichnet. Quelle: Kunstverein Wolfsburg

Immacolata Glosemeyer lobt die Arbeit des Wolfsburger Kunstvereins. Er gehöre zu den ältesten Kultureinrichtungen in Wolfsburg. In all den Jahren habe er eine tragende Rolle bei der Präsentation und Vermittlung von moderner Kunst gespielt.

Die Arti-Ausstellung im Kunstverein. Quelle: Roland Hermstein

Dabei geht er ganz häufig neue Wege: Das gilt nicht nur für Ausstellungen, sondern außerdem für die innovativen Vermittlungsprogramme. Sie ermöglichen eine zeitgemäße Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Kunst. „Mit der Förderung für das kommende Jahr sichern wir diese Arbeit ab und unterstützen das vielfältige Angebot im Bereich der kulturellen Bildung“, erklärt Glosemeyer.

Mit insgesamt über 900 000 Euro fördert das Land Niedersachsen neben dem Wolfsburger Kunstverein noch 24 weitere Kunstvereine. Es unterstützt Ausstellungsprogramme „mit hoher Qualität und qualifizierter Vermittlungsarbeit“.

Es sind einige Kriterien zu erfüllen, damit Fördergeld fließt: Die Fachkommission „Kunstvereine“ bewertet den aktuellen Diskurs, die Innovation, die künstlerische Qualität. Außerdem ist es wichtig, Nachwuchskünstlern eine Chance zu geben. Das Ausstellungsprogramm muss internationale und überregionale Bedeutung haben, die Arbeit des Kunstvereins professionell sein. Der Wolfsburger Kunstverein erfüllt all diese Kriterien.

Von Sylvia Telge