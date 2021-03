Stadtmitte

Endlich kann das Kunstmuseum wieder öffnen. Am Dienstag, 9. März, ist es so weit. Nach rund viermonatiger Schließung wegen Corona ist die Ausstellung „In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman“ wieder zu sehen. Nach der Eröffnung am 31. Oktober war sie gerade einmal ein Wochenende lang zu sehen – 1000 Besucherinnen und Besucher nutzten diese Chance.

„Wir freuen uns sehr, dass wir als eines der ersten Museen in Niedersachsen den Besuch der Ausstellung ermöglichen können und haben uns gut darauf vorbereitet“, sagt Direktor Dr. Andreas Beitin. Um einen sicheren Besuch zu gewährleisten, sind Schutzmaßnahmen unerlässlich: Im Museum gilt FFP2-Maskenpflicht. Auch medizinische Masken sind möglich. Zudem ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zur nächsten Person einzuhalten. Während der Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr dürfen sich maximal 150 Personen in der Ausstellung aufhalten. Wartezeiten könnten entstehen.

„In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman“: Die Ausstellung kann endlich besucht werden. Quelle: Boris Baschin

Öffentliche Führungen und Vermittlungsarbeit sind noch nicht möglich

Eine bargeldlose Zahlung ist an der Kasse möglich und wird bevorzugt. Öffentliche Führungen und Vermittlungsarbeit, die Gruppenbildung voraussetzt, ist vorerst nicht möglich. Das Kunstmuseum verweist auf die digitalen Zoom-Führungen, die sich großer Beliebtheit erfreuen (buchbar unter: kunstmuseum.de/shop).

Sollte die Inzidenz in der Region auf über 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner steigen, ist ein Besuch im Kunstmuseum nur über eine Vorbuchung möglich sein. Dazu gibt es tagesaktuelle Infos auf der Homepage kunstmuseum.de.

Das Kunstmuseum freut sich sehr, endlich wieder Kunst zeigen zu dürfen! Über 250 Exponate von der Antike bis zur Gegenwart warten in der Ausstellung „In aller Munde“ darauf, endlich betrachtet zu werden. „Es ist eines der größten Projekte, die ich in den vergangenen zehn Jahren am Kunstmuseum realisiert habe, und ich bin sehr glücklich, dass die Ausstellung nun endlich gezeigt werden kann“, so Kuratorin Dr. Uta Ruhkamp.

Von der Redaktion