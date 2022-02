Wolfsburger Kultur freut sich über Corona-Lockerungen

Wolfsburg

Die neue niedersächsische Landesverordnung erlaubt seit Donnerstag wieder mehr Publikum im Saal. „Die drei großen Veranstaltungshäuser Scharoun Theater, Congresspark und Hallenbad freuen sich gemeinsam über den Lichtblick am Corona-Himmel“, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Ende der Winterruhe in Niedersachsen

Hintergrund ist das Ende der Winterruhe in Niedersachsen. Das gilt nun für kulturelle Veranstaltungen: Zutritt haben gemäß 2G-Regelung Geimpfte und Genesene. Eine FFP2-Maske ist Pflicht. Wenn Besucherinnen und Besucher auf dem Sitzplatz die Maske aufbehalten, dürfen Säle wieder vollständig besetzt werden. Bisher mussten die Gäste noch mit Abstand im sogenannten „Schachbrettmuster“ Platz nehmen.

Ab 4. März gilt 3G in den Kulturstätten

Ab 4. März sind weitere Lockerungen in Aussicht. Dann gilt die 3G-Regelung, es erhalten wieder Geimpfte, Genesene oder Getestete Einlass zu Veranstaltungen. Eine FFP2-Maske muss in den Häusern weiter getragen werden, sie darf allerdings dann am Sitzplatz abgenommen werden.

Kinder und Jugendliche müssen keinen Nachweis vorlegen

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres benötigen keinen 2G- oder 3G-Nachweis. Personen, die ein ärztliches Attest vorlegen, dass sie nicht geimpft werden dürfen, benötigen einen negativen Antigen-Schnelltest. Dies gilt auch für Schwangere und stillende Mütter.

Scharoun Theater: Am 25. Februar konzertiert das Ensemble Resonanz zusammen mit Charly Hübner mit „mercy seat – Winterreise“. Quelle: Mädler

Die nächsten Aufführungen im Scharoun Theater

Im Scharoun Theater spielt am 25. Februar das Ensemble Resonanz zusammen mit Charly Hübner mit „mercy seat – Winterreise“, Familie Flöz feiert am 26. Februar „Feste“ und Kabarettistin Sarah Bosetti präsentiert am 27. Februar ihr Programm „Ich hab‘ nichts gegen Frauen, du Schlampe!“. Am 13. März wird dann die beliebte „Stimmflut“ den großen Saal des Scharoun Theaters wieder zum Kochen bringen.

Congresspark Wolfsburg: Den Anfang kultureller Gastspiele im Congresspark macht am 26. Februar das Musical „Tarzan“. Quelle: CongressPark Wolfsburg

Musical Tarzan im CongressPark

Den Anfang kultureller Gastspiele im CongressPark macht am 26. Februar das Musical „Tarzan“. Da das geplante Impfzentrum der Stadt Wolfsburg separat zu erreichen ist, können die Veranstaltungen des CongressPark ohne räumliche Einschränkung stattfinden.

Hallenbad Wolfsburg: Musiker, Schauspieler und Schriftsteller Heinz Strunk liest im Hallenbad am 04. März aus „Immer so schön mit Dir“. Quelle: Hallenbad Wolfsburg

Lesung mit Heinz Strunk im Hallenbad

Musiker, Schauspieler und Schriftsteller Heinz Strunk liest im Hallenbad am 4. März aus „Immer so schön mit Dir“, Alice Hasters klärt am 10. März darüber auf, „Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten“.

Planetarium Wolfsburg: Dank der neuen Regelung sind für die Shows am kommenden Wochenende noch Tickets verfügbar. Quelle: Britta Schulze

Planetarium erlaubt ab kommenden Wochenende mehr Zuschauer

Auch das Wolfsburger Planetarium darf seinen Kuppelsaal mit Beibehaltung der Maskenpflicht wieder bis zum letzten Platz füllen. „Die Freude der Geschäftsführung ist groß: „Erstmals seit fast zwei Jahren haben wir damit wieder die Möglichkeit unsere Planetariumskuppel voll zu besetzen – die Maskenpflicht bleibt aber erstmal erhalten“, so Geschäftsführerin Eileen Pollex. Das gilt schon ab kommenden Wochenende, sodass wieder Tickets für die Shows im Online-Shop des Planetariums verfügbar seien. Tickets können unter 05361-899 9320 reserviert werden.

