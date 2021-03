Wolfsburg

Das Ziel eines flächendeckenden Glasfaser-Ausbaus innerhalb von fünf Jahren hat Wolfsburg verfehlt. Das liegt nicht am mangelnden Engagement der Stadtwerke. 60 Millionen Euro sind kein Pappenstiel. Das Problem am Ausbau waren stets die komplizierten Richtlinien für die Fördertöpfe von Land, Bund und EU. Zudem floss in Deutschland zu viel Steuergeld ins Vectoring, eine Technik, die aus betagten Kupferkabeln noch ein paar Prozent mehr Leistung holen sollte. Um wirklich zukunftsfähig zu sein, braucht es Glasfaser bis ans Haus.

Bei 30 Prozent der Haushalte ruckelt es bei der Videokonferenz

Da ist Wolfsburg deutlich weiter als andere Kommunen, wo in ganzen Dörfern die Daten im einstelligen Mbit-Bereich aus der Leitung tröpfeln. 70 Prozent Ausbau in der VW-Stadt bedeuten aber auch, dass für 30 Prozent der Haushalte die Videokonferenz bei gleichzeitigem Online-Unterricht zur Diashow gerät. Das sorgt für Frust und liefert Futter für den Wahlkampf.

Dass die Stadtwerke aber die Infrastruktur in der eigenen Hand haben wollen, ist nicht nur wegen des großen Ziels einer smarten City nachvollziehbar. Es ist auch eine Frage der Daseinsvorsorge. Denn dort, wo private Anbieter ihre Glasfaserleitungen erst einmal verbuddelt haben, sind sie mehr oder weniger konkurrenzlos. In einigen Regionen ließen große Telekommunikationsanbieter den Netzausbau wegen hoher Kosten jahrzehntelang schleifen. Erst als Kommunen den Ausbau mit Fördermitteln vorantrieben, wurden sie selbst aktiv. In der Folge gibt es einige Orte, die sogar doppelt ausgebaut sind, während andere in die Röhre schauen.

Jetzt braucht es Tempo beim Ausbau

Es lohnt sich also, auf Fördergeld zu warten. Doch es muss nun wie versprochen Tempo geben beim Ausbau der Datenautobahn. Sonst werden viele Wolfsburger Familien und Unternehmen sprichwörtlich den Anschluss und die Geduld verlieren.

Von Christian Opel