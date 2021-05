Wolfsburg

Lärmbelästigung wird eher dem Straßenverkehr, Bauarbeiten oder zu lauter Musik zugeschrieben. Aber auch die Natur kann Lärmbelästigung. Vogelgezwitscher, Meeresrauschen und Wind werden zwar überwiegend als angenehm wahrgenommen, verfügen jedoch gleichermaßen über Nervpotenzial. Sturm kann sehr laut und anstrengend sein, wenn er zu lange dauert. Und Vögel verzaubern nicht nur mit romantischen Gesängen. Manchmal entwickelt sich so ein Vogelkonzert sogar zu nervtötendem Gezeter.

Aktuell ist in meinem Garten die Hölle los. Drosseln, Tauben, Meisen, Amseln – alle sind im Brut-Krieg. Überall wird hysterisch getschilpt und getrillert, gehämmert und gehackt. Seit ein paar Tagen habe ich sogar einen Fensterpicker. Er ist ein Spatz. Beziehungsweise Sperling. Aber das spielt keine Rolle und ist nur Zufall. Jedenfalls erregt der Vogel etwa alle zehn Minuten meine Aufmerksamkeit, indem er gegen mein Fenster pickt – oder vielmehr brutal auf dieses einhackt.

Als sei es eine feindliche Front, die es zu zerschlagen gilt. Der Sperling fliegt es mehrfach hintereinander an und attackiert es. Anschließend setzt er sich auf einen Zweig im Zwetschen-Baum, beäugt die feindliche Linie und fliegt, sobald er sich halbwegs erholt hat, wieder in den Kampf. Da ich vor Jahren ein ähnliches Erlebnis mit einer Bachstelze hatte, wusste ich sofort, dass hier ein unerbittlicher Revierkampf ausgetragen wird: Spatz gegen Spiegelbild. Ein glasharter Gegner, der seinem Angreifer unerschütterlich ins Auge blickt.

Es sei denn, jemand betätigt gnädigerweise den Rollladen. Als empathische Hausbewohnerin habe ich das natürlich getan. Ich war mir sicher, den selbstzerstörerischen Krieg auf diese Weise beenden zu können. Aber das gemeine Spatzenhirn tickt anders. Am nächsten Fenster wurde sofort ein neuer Kriegsschauplatz eröffnet. Einen Tag verbrachte ich im Halbdunkel. Doch auch meine Liebe zur Tierwelt hat ihre Grenzen.

Am Tag darauf gönnte ich mir wieder Licht und der Spatzenkampf begann erneut. Das war der Tag, an dem mein neuer Mitbewohner aus Pappe bei mir einzog – Martin Schulz in Lebensgröße. Ein Geschenk von einem Mann, der den früheren Kanzlerkandidaten einst zu satirischen Zwecken im SPD-Onlineshop erworben hatte. Sicherlich hätten auch Armin Laschet oder Annalena Baerbock den Job als Vogelscheuche erfüllen können.

Aber Martin wurde gerade nicht mehr gebraucht. Und er machte seinen Job super. Also vorübergehend. Denn seine Ausstrahlung beeindruckte den Sperling nur kurz und dieser hackte erneut auf das Fenster ein. Keine Ahnung, ob nun auf Martin oder wieder auf sich selbst. Aber ich bin ziemlich sicher, dass die Wirkzeit von Armin oder Annalena auch nicht länger angehalten hätte. Was nur eine amateurhafte Natur-Theorie ist und nicht bedeuten soll, dass ich jetzt politikverdrosselt oder sowas bin.

Von Anke Weber