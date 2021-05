Wolfsburger Kokainbande: Komplizin steht erneut vor Gericht

Wolfsburg

Es war einer der größten Drogenfunde in der Region: Im vergangenen Jahr hat das Landgericht Braunschweig einen 44-jährigen Wolfsburger und seine zwei Komplizinnen zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Sie sollen im Zeitraum vom Sommer 2018 bis Dezember 2019 insgesamt über sechs Kilo Kokain eingekauft haben. Anschließend verkauften sie die Droge mit einem Erlös von fast 362 000 Euro. Jetzt landet der Fall einer der beiden Komplizinnen erneut vor Gericht: Nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofs findet ab dem 25. Mai eine neue Verhandlung über das Strafmaß für die 57-Jährige statt.

Die Frau hatte als Kronzeugin gegen den 44-jährigen Hauptbeschuldigten ausgesagt. Sie soll für den Besitzer einer Table-Dance-Bar unter anderem nach Hamburg gefahren sein, um Kokain zu beschaffen. Außerdem soll sie den Stoff in ihrer Wohnung gelagert und für den Verkauf vorbereitet haben. Laut eigener Aussage war die 57-Jährige zur Hälfte am Gewinn der Drogengeschäfte beteiligt.

Die Staatsanwaltschaft und die Angeklagte hatten Revision eingelegt

Das Landgericht hatte sie zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte hingegen eine Gefängnisstrafe von fünfeinhalb Jahren beantragt. Sie legte deshalb genauso wie die Angeklagte Revision ein.

„Hintergrund war, dass das Landgericht hinsichtlich einiger Taten nur von einer Beihilfe ausgegangen ist und nicht von einer Mittäterschaft“, erklärt Sascha Rüegg, Sprecher der Staatsanwaltschaft auf WAZ-Nachfrage. Die Anklagevertreterin warf den drei Beschuldigten im Prozess zudem ein „bandenmäßiges“ Vorgehen vor.

Letzteres konnte der Bundesgerichtshof bei der Überprüfung des Urteils nicht feststellen. Dafür stimmen die Richter in Karlsruhe der Staatsanwaltschaft insofern zu, dass sie in einigen Taten statt einer Beihilfe ebenfalls eine Mittäterschaft sehen. Das Landgericht muss deshalb jetzt das Strafmaß an diese Entscheidung anpassen. Dafür sind zwei Termine angesetzt, eine Entscheidung soll im Juni fallen.

Den Haupttäter verurteilte das Gericht zu einer achtjährigen Haftstrafe

Die Machenschaften des 44-Jährigen und seiner beiden Komplizinnen waren im Dezember 2019 aufgeflogen. Die Polizei durchsuchte damals neben einem Auto und einer Wohnung auch die Table-Dance-Bar des Haupttäters. Ihn verurteilte das Landgericht im Juli 2020 zu einer achtjährigen Haftstrafe. Die dritte Angeklagte war die Lebensgefährtin des 44-Jährigen. Sie erhielt eine Bewährungsstrafe.

