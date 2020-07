Wolfsburger Kokainbande: Dritte Angeklagte erhält Bewährungsstrafe

Wolfsburg/Braunschweig

Es liest sich fast wie der Stoff für einen Film: Durch einen Zahlendreher beim Telefonieren lernt eine 30-jährige Köchin zufällig einen Mann aus Wolfsburg kennen, verliebt sich in ihn und zieht bei ihm ein. Als sie erfährt, dass der Wolfsburger mit Kokain handelt, hilft sie ihm beim Verkauf der Drogen, arbeitet später auch als Prostituierte in seinem Bordell – und landet schließlich in Untersuchungshaft. Am Mittwoch wurde die Frau vom Landgericht Braunschweig verurteilt. Weil sie erheblich zur Aufklärung der Drogengeschäfte beigetragen hatte, nicht von selbigen profitierte und wohl aus Liebe handelte, fällte Vorsitzende Richterin Gerstin Dreyer ein mildes Urteil: Eine zweijährige Haftstrafe, für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt.

Die Angeklagte spielte bei dem Kokainhandel in Wolfsburg nur eine Nebenrolle

Der 44-jährige Kopf der Wolfsburger Kokainbande wurde bereits zu acht Jahren, die 57-jährige Komplizin zu vier Jahren und drei Monaten verurteilt – beide Urteile sind noch nichts rechtskräftig. Die Anklage gegen die 30-Jährige lautete Handel mit Betäubungsmitteln, in zwei Fällen als Mitglied einer Bande. Bei ihrer Festnahme trug sie in einem Schlüssel-Etui zehn „Bömbchen“ mit Kokain und 440 Euro sowie ein Messer im Scheckkartenformat bei sich.

Anzeige

Im Verlauf der Verhandlung wurde aber immer deutlicher, dass die zierliche Frau bei dem Trio nur eine untergeordnete Rolle spielte. Der 44-Jährige besorgte in Hamburg kiloweise Kokain, seine Komplizin übernahm Kurierfahrten, half beim Portionieren und lagerte die Drogen in ihrer Wohnung. Die beiden waren schon längst ein eingespieltes Team, bevor die 30-Jährige beim Verkauf half. Das Geld übergab sie stets an den 44-Jährigen. Nach einem Verständigungsgespräch stand fest, dass der Vorwurf einer bandenmäßigen Tat fallen gelassen werden würde.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Aus Liebe zum Haupttäter beim Drogenhandel geholfen

Ein Polizeihauptkommissar bescheinigte der Angeklagten, bereits in ihrer ersten Vernehmung geständig gewesen zu sein. Dabei habe sie etwa 130 einzelne Geschäfte eingeräumt, bei denen sie meist Kokain in Größenordnungen von ein bis zwei Gramm, an einen Kunden bis zu zehn Gramm reines Kokain verkauft habe.

Eine wichtige Rolle spielte die Beziehung zu dem Angeklagten, in dessen Wohnung die 30-Jährige seit November 2018 mietfrei lebte. Auch wenn das Verhältnis zuletzt freundschaftlich gewesen sei, habe sie aus Liebe gehandelt, sagte die Frau. Sie habe ihm angeboten, während seines Urlaubs die Drogenverkäufe zu übernehmen, weil seine Großmutter kurz zuvor gestorben sei. „Ich wollte ihn entlasten.“ Es war nicht der erste Mann mit schlechtem Einfluss auf den Lebenslauf der 30-Jährigen. Schon bei ihren vier Vorstrafen, unter anderem wegen Diebstahls und Urkundenfälschung, hätten ihre damaligen Partner eine Rolle gespielt, sagte sie.

Staatsanwältin bewertet umfangreiches Geständnis als strafmildernd

Staatsanwältin Sibylla Vagedes bezeichnete die Schilderungen der Angeklagten als glaubhaft. „Sie hat unglaubliche Aufklärungshilfe geleistet.“ Die Komplizin des Drahtziehers und die Angeklagte hätten sich zudem nicht leiden können, sodass der Hauptangeklagte sogar versucht habe, Begegnungen zu vermeiden, um das Geschäft nicht zu gefährden. Vagedes plädierte für eine Bewährungsstrafe mit Bewährungshilfe. Die Verteidigerin schloss sich an. Zweieinhalb Monate saß die Angeklagte in Untersuchungshaft. „Ihr ist klar geworden, wohin die Reise geht, wenn sie sich immer wieder Scheuklappen aufsetzen lässt.“

Richtern sieht positive Sozialprognose bei der Angeklagten

Richterin Dreyer sah das ähnlich und verurteilte die 30-Jährige wegen Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln in drei Fällen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren, zur Bewährung ausgesetzt. Eine große Rolle habe der Einfluss des Hauptangeklagten auf sie gespielt. „Sie sind aus einer Mischung aus Gutgläubigkeit und Unbedarftheit da reingerutscht“, sagte sie. Auch das umfängliche Geständnis bewertete die Kammer als strafmildernd. Die Sozialprognose sei positiv, weil die junge Köchin in ihre alte Heimat in Sachsen-Anhalt gezogen sei, sich um ihren schwerkranken Vater kümmere, einen Job in Aussicht habe und keine Kontakte mehr in die Wolfsburger Drogenszene habe. „Suchen Sie sich als nächstes jemanden aus, der sie positiv beeinflusst“, gab sie der Frau noch auf den Weg.

Von Christian Opel