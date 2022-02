Wolfsburg

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist in der Straße Klieverhagen in der Nähe der Sportanlagen des TV Jahn ein Altpapiercontainer in Brand geraten. Die Ursache ist bislang unklar. Auffällig ist allerdings: Zuletzt gab es in Wolfsburg gehäuft Fälle von Container-Bränden.

Das gesamte Altpapier stand in Flammen

„Beim Eintreffen der Polizei stand das gesamte, im Container befindliche, Altpapier in Flammen“, berichtet ein Polizeisprecher. Die Flammen seien aus den Einwurfschlitzen des Containers herausgeschlagen. Eine aufmerksame Passantin hatte die Beamten gegen 1.30 Uhr über den Brand informiert.

Die Berufsfeuerwehr brachte das Feuer schließlich unter Kontrolle. Die konkrete Schadenshöhe kann laut der Polizei derzeit noch nicht beziffert werden. Zu der Frage, ob ein Zusammenhang zu den jüngsten Brandstiftungen an Müllcontainern in Wolfsburg gibt, konnte ein Polizeisprecher am Sonntag noch keine Aussage treffen. Erst Mitte Januar steckten Unbekannte in Westhagen und Detmerode innerhalb von eineinhalb Stunden gleich neun Müllcontainer in Brand.

Die Beamten bitten Zeugen, die Angaben zum Brand machen können oder unter Umständen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

