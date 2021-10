Wolfsburg

Am Freitag ist es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Gartenlaube im Kleingartenverein am Schäferbusch gekommen.

Die zunächst alarmierte Berufsfeuerwehr rückte um 17.40 Uhr mit dem Löschzug unter Leitung von Zugführer Sebastian Neuwirth aus. „Die besondere Herausforderung bei diesem Einsatz bestand darin, mit den Fahrzeugen und somit auch mit Mannschaft und Gerät so dicht wie möglich an die Einsatzstelle heranzukommen“, sagt Daniel Lieske, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg.

Die Feuerwehr gelangte über ein Nachbargrundstück an den Brandort

Weil die Wege zu den Lauben zu eng waren, entschieden sich die Einsatzkräfte dafür, sich über das Wohngebiet Reislingen West den Zugang zum Brandort zu bahnen. Sie erreichten ihn schließlich über den Garten eines dahinterliegenden Wohnhauses.

„Mit zwei C Rohren und fünf Kräften unter Atemschutz, wurden die Flammen, schnell bekämpft und anschließend ein Schaumteppich über die übrig gebliebenen Brandlasten verteilt“, berichtet Lieske. „Dies dient zur weiteren Kühlung und Entzug von Sauerstoff am Brandherd“, erklärt Einsatzleiter Sebastian Neuwirth.

Schaumteppich: Er soll den Brandort kühlen. Quelle: Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg

Mit einsetzender Dämmerung und aufgrund eines Folgeeinsatz für den Löschzug der Berufsfeuerwehr, kam um 18.30 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Reislingen zu Nachlöscharbeiten und zum Ausleuchten der Einsatzstelle. Sie traf wenige Minuten später mit acht Einsatzkräften an im Hubertusring ein.

„Nach gemeinsamer Lageerkundung und Temperaturkontolle mit einer Wärmebildkamera konnte nach einer halben Stunde Feuer aus gemeldet werden“, erklärt Lieske.

Die Polizei ermittelt

Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle an die Polizei, die nun die Brandursache ermittelt. Erst vor wenigen Tagen hatte im gleichen Kleingartenverein eine Laube gebrannt.

Von der Redaktion