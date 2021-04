Wolfsburg

Die Nachricht kam wenig überraschend und doch dürfte es für viele Wolfsburger Eltern ein weiterer Schlag in die Magengrube sein: Die Kitas bleiben in der kommenden Woche im Szenario C und daher der Notbetreuung. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Stadt will mit einem in dieser Woche gestarteten Modellprojekt Hoffnung verbreiten. Die Stimmung vieler Eltern ist laut Stadtelternvertreterin Jessica Wirth trotzdem denkbar schlecht.

Die Stadt berichtet, dass es auch bei Kindern mehr Corona-Fälle gebe

Wirth berichtet, dass sie den Frust der Eltern oft zu spüren bekomme, wenn sie negative Nachrichten weiterleite. So wie den Brief, den Stadträtin Iris Bothe am Donnerstag veröffentlichte. Darin erklärt sie, dass eine Rückkehr zum Szenario B aufgrund der hohen Inzidenz und der starken Verbreitung der britischen Variante auch bei Kindern nicht möglich sei.

In der vergangenen Woche konnten die Kitas 2900 Kinder notbetreuen, die stadtweite Auslastung liegt bei 50 Prozent. Bothe betont, dass die Stadt damit alles ausschöpfe, was im Szenario C möglich sei. Alle anderen Eltern müssen ihre Kinder selbst betreuen, oft neben dem Homeoffice.

Stadtelternvertreterin Jessica Wirth: Sie berichtet, dass der Frust bei vielen Eltern groß sei. Quelle: Eva-Maria Krzak

Die Kitas gehen bei der Vergabe der Notbetreuungsplätze unterschiedlich vor

Wirth kritisiert, dass die einzelnen Kitas bei der Vergabe der Notbetreuungsplätze sehr unterschiedlich vorgehen. Die Kriterien dafür sind zwar einheitlich, die Leitungen der Kitas müssen angesichts ihrer eigenen Kapazitäten aber selbst abwägen, welches Kind sie wie betreuen können. „Es entstehen Anfeindungen unter den Eltern, weil die eine Kita es vermeintlich besser macht als die andere. Das ist echt gefährlich“, meint Wirth. Sie ist überzeugt: „Auf Dauer ist das nicht der beste Weg, die Verantwortung dafür komplett in die Kitas zu schieben.“

Das sieht Bothe anders: „Die Kita-Leitungen entscheiden sehr verantwortungsvoll. Wir werden es nicht schaffen, dass die Situation im gesamten Stadtgebiet überall gleich ist.“ Aus Bothes Sicht ist es ein Vorteil, dass die Leitungen über die Plätze entscheiden, da sie die Familien gut kennen und wissen, wo Bedarf besteht.

Den Unmut der Eltern kann sie gut verstehen. Im Gespräch mit der WAZ kündigt Bothe ein Treffen in der kommenden Woche an: „Wir werden mit den Trägern und Leitern diskutieren, welche Möglichkeiten wir haben, um zusätzliche Gruppen zu schaffen.“ Das sei allerdings nicht einfach, da auch passende Räume zur Verfügung stehen müssen.

Die Stadt setzt zudem große Hoffnungen in ein Modellprojekt: Seit Montag können Eltern in elf Kitas ihre Kinder zweimal wöchentlich freiwillig auf das Coronavirus testen. „Es haben sich 365 Familien dazu bereit erklärt, am Modellprojekt teilzunehmen. Allein diese Woche wurden bereits 600 Schnelltests bei Kindern von Eltern durchgeführt“, sagt Stadtsprecherin Christiane Groth.

Bei einigen Eltern sind die Tests umstritten. Wirth will sich deshalb nicht zu dem Thema äußern, um mögliche Anfeindungen zu umgehen

Laut der Stadt überwiegen die positiven Rückmeldungen zum Modellprojekt

Die am Modellprojekt teilnehmende Kita am Klinikum zieht nach einer Woche ein gemischtes Fazit: „Die Erfahrungen gehen in unterschiedliche Richtungen: Kinder mit Geschwisterkindern in der Schule haben gute Erfahrungen sammeln können – Tests können einwandfrei durchgeführt werden. Kinder ohne Geschwisterkinder in der Schule haben da schon größere Schwierigkeiten.“

Eltern nutzen laut der Kita häufig Wattestäbchen, um den Test spielerisch durchzuführen. „Kinder in der Krippe sind teils sehr offen, was die Testungen betrifft und haben keinerlei Schwierigkeiten mit dem Einführen des Stäbchens“, berichtet die Kita. Es habe jedoch auch Fälle gegeben, in denen kein Test möglich war, da sich das Krippenkind geweigert habe. Insgesamt überwiegen laut der Stadt die positiven Rückmeldungen.

Von Melanie Köster