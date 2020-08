Wolfsburg

Aufgeregt stehen die Kinder auf dem Schulhof und fiebern ihrer Einschulung entgegen. So wie an der Vorsfelder Grundschule am Drömling geht es am Samstag vielen Wolfsburger Erstklässlern bei ihrer Einschulung. Aber auch für Eltern und Lehrer war wegen der Corona-Pandemie manches neu. Unterricht in Kohorten und Hygieneregeln stellen die Grundschulen vor organisatorische Herausforderungen.

Symbol des Schutzes: Beim Einschulungsgottesdienst erhalten die Kinder einen Schirm

Das sonnige Wetter macht an diesem Tag vieles leichter. Der ökumenische Einschulungsgottesdienst findet im Pfarrgarten der St.-Petrus-Kirche statt. „Ich bin froh über das schöne Wetter, denn in der Kirche hätten wir nicht singen dürfen“, sagt Probst Ulrich Lincoln, der zusammen mit Stefanie Schmidt von der St.-Michael-Gemeinde den Gottesdienst leitet. Gemäß des Mottos „Unter Gottes Schutz und Schirm“ geben sie den Kindern einen bunten Regenschirm mit auf den Weg. „Es soll ihnen zeigen, dass sie in der Schule nicht allein sind und es jemanden gibt, der sie beschützt“, erklärt Schmidt.

Damit ziehen die Kinder zum Schulhof der Drömlingschule am Standort Altstadt, darunter die sechsjährige Emilia. Vater Donato Labatte lobt das Informationsmanagement der Schule. „Neben schriftlichen Unterlagen gibt es ein Online-Regelwerk, bei einem Elternabend am Donnerstag konnten letzte Fragen geklärt werden.“ Mutter Sara Labatte hofft, dass die Schulen wegen etwaiger Corona-Fälle nicht gleich wieder schließen müssen. „Es tat mir so leid für die Erstklässler des letzten Jahres, die viel zu Hause nachholen mussten.“

Etwas Magengrummeln bei Kindern wie bei Eltern

Doch alle Umstände sind erstmal einmal vergessen, als die Familien in der Turnhalle mit Sicherheitsabstand zueinander Platz nehmen. Viertklässler führen mit Drumsticks und Gymnastikbällen einen Piratentanz vor, bevor sich Hausmeisterin und Kollegium der Schule vorstellen. „Ich könnte mir vorstellen, dass ihr ganz schön aufgeregt seid“, begrüßt Konrektorin Christiane von Hofmann die neuen Schüler. Dass es keinen Grund fürs Magengrummeln gibt, zeigen die Viertklässler mit einem tierischen Theaterspiel, bevor Klassenlehrerin Mirja Junge mit 26 Schülern der neuen 1a in die erste Unterrichtsstunde zieht.

„Das Magengrummeln haben bestimmt nicht nur die Schulkinder, sondern auch die Eltern“, wendet sich Konrektorin von Hofmann an die Eltern. Der erste Schultag sei unter den derzeitigen Bedingungen ein bisschen schwieriger als sonst. Die Kinder bräuchten etwas Zeit, um die vielen neuen Eindrücke zu verarbeiten. „Sie können sie unterstützen, indem sie ihnen ganz viel Optimismus vermitteln“, rät sie den Eltern. „Ich wünsche ihren Kindern einen tollen Schulstart.“ Für von Hofmann ist es eine von drei Einschulungen an diesem Tag.

Zu den Regeln gehört Unterricht in Kohorten, Maskenpflicht auf dem Schulhof und Zeitkorridore für das Bringen und Abholen

Für die Schüler gilt das Kohorten-Prinzip, erklärt von Hofmann. Solange sie im Unterricht sind, dürfen sie die Maske abnehmen, auf Fluren, Toiletten und Schulhof muss sie aufgesetzt werden, die Pausen finden auf zwei Schulhöfen verteilt statt. Für das Abholen aus der Ganztagsbetreuung wurden bestimmte Zeiten und Orte festgelegt, außerdem erhält jede Klasse einen Betreuer. „Dadurch steigt der Personalaufwand enorm.“ Doch bei allen Regelungen und Einschränkungen: „Die Rückmeldungen der Eltern sind durchweg positiv“, sagt die Konrektorin.

Das kann Christian Cauers nur bestätigen, dessen Tochter Johanna (5) eingeschult wird. „Ich finde es richtig gut, dass die Schule die Einschulungsfeier trotz Corona auf die Beine gestellt hat.“ Die Masken würden von den Kindern angenommen. „Man sieht, dass die Kinder verinnerlicht haben, dass es eine besondere Situation ist“.

Für die Schüler gibt es an diesem Tag natürlich noch andere spannende Fragen. „Ich fand es gut, mir den Klassenraum mal anzusehen. Und das ich neben meiner Freundin sitzen kann“, sagt Emilia Labatte, die wie die übrigen Kinder nach der ersten Unterrichtsstunde ihre Schultüte in Empfang nimmt.

Von Christian Opel