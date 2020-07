Wolfsburg

Es tut sich etwas in der Kaufhofpassage: In der Seitenstraße der Porschestraße erstrahlen in diesen Tagen einige Häuser in neuem Glanz und auch hinter den Fassaden gibt es Veränderungen. Optiker Ehme de Riese, dem gleich drei Läden in der Passage gehören, freut es. Er wünscht sich, dass sich die Straße wieder in eine „kleine, feine Gasse“ entwickelt, wie sie es in den 1960er-Jahren einmal war.

Ein neuer Anstrich sorgt für Farbe in der Passage

Die Fassaden von de Rieses Geschäften „Trendiges“ und „U17 & Linsenbutikke“ sowie der „Manufaktur“ haben allesamt einen neuen Anstrich bekommen und begrüßen die Wolfsburger jetzt in einem knalligen Mix aus rosa und gelb sowie türkis und blau. Die benachbarte Änderungsschneiderei zieht farbtechnisch mit. „Diese Straße hebt sich sondersam vom Rest der Innenstadt ab“, freut sich der Optiker auch über die Entwicklungen bei seinen Nachbarn. Während de Rieses Läden Farbe in die Passage bringen, sorgen der Derik Grill und das City Hotel Journal mit vielen Tischen vor der Tür für Leben. Kübel mit Grünpflanzen versprühen außerdem Gemütlichkeit.

Die Pächter haben das Hotel trotz Corona-Krise übernommen

Das Hotel ist optisch zwar unverändert, im Inneren tut sich aber sehr wohl etwas: Tibor Terek, der seit fünf Jahren Pächter ist, hat das Journal jetzt gekauft. Geschäftsleiterin Manuela Schmidt berichtet: „Es bleibt alles, wie es ist. Das Hotel renovieren wir seit Jahren nach und nach und im Restaurant schätzen unsere Gäste uns für die frische und saisonale Küche. Dabei soll es auch bleiben.“ Die Corona-Pandemie habe das Hotel zwar getroffen, dennoch steckt Schmidt den Kopf nicht in den Sand: „Im Hotel läuft es noch nicht wieder ganz rund, aber das Restaurant boomt.“

Von Nachbarn de Riese gibt es Anerkennung: „Es ist der Hammer, dass sie das Hotel in der jetzigen Zeit übernehmen.“ De Riese selbst ist dankbar, dass er als Optiker während der Corona-Krise öffnen durfte: „Ich habe ein riesen Glück gehabt.“

Sein Geschäft „Trendiges“ hat sich nicht nur äußerlich verändert: Im Innern erwartet die Kunden eine neue Gestaltung. „Das Konzept ist das Gleiche geblieben, wir haben aber komplett umgebaut“, erklärt der Optiker. Unter dem Arbeitstitel „Lagune“ erstrahlt der Laden in frischem Blau und Türkis, die Brillen sind in den Hintergrund gerückt. Der Umbau sei bereits vor der Krise beschlossen gewesen, betont de Riese: „Auch für uns kam Corona zur Unzeit.“

Umso froher ist de Riese, dass mittlerweile wieder mehr Kunden kommen. Auch sonst sieht er die Kaufhofpassage auf einem guten Weg: „Sie ist fast auf dem gleichen Niveau wie früher, nur anders – bunter.“ Zur Buntheit tragen unter anderem eine Apotheke, zwei Friseure und ein Reisebüro bei. Im City Hotel Journal wollen Terek und Schmidt für Kontinuität sorgen: „Vor uns wechselten die Betreiber oft“, sagt Schmidt. De Riese hofft, dass die Aufwertung der Straße ankommt: „Ich wünsche mir, dass die Passage bei den Wolfsburgern die gleiche Akzeptanz hat wie früher.“

Von Melanie Köster