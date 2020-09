Wolfsburg

Diese Nachricht dürfte viele Wolfsburger und insbesondere die Gastronomen im Kaufhof freuen: Letztere haben gemeinsam mit der Stadt, der WMG und der Polizei beschlossen, die Obergrenze von 500 Besuchern in der Kneipenmeile aufzuheben. Damit entfallen ab dem kommenden Wochenende die Einlasskontrollen.

Stadt hofft, dass sich die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzt

Ein zusätzlicher Sicherheitsdienst ist weiterhin in den Abendstunden im Einsatz, um gemeinsam mit den Gastronomen konsequent auf die Einhaltung der Abstandsregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie hinzuweisen. „Es handelt sich um einen gemeinsamen Versuch, bei dem wir hoffen, dass sich die positive Entwicklung der vergangenen Wochen fortsetzt und die Verordnungen eingehalten werden“, sagt Stadtrat Andreas Bauer.

Anzeige

„Wir sind der Stadt und der WMG für die Unterstützung der letzten Wochen sehr dankbar und freuen uns auf das kommende Wochenende. Auch sind wir uns bewusst, dass wir als Betreiber in der Verantwortung für die Einhaltung der Corona Regeln in unseren Lokalen und Freiflächen stehen“, erklärt Gastronom Ghandi Said Al Hassan vom Alt-Berlin.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Auch die WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer und Dennis Weilmann betonen: „Wir freuen uns, dass die Gastronomen im Kaufhof jetzt wieder weiterführende Möglichkeiten erhalten. Gleichzeitig appellieren wir aber auch an einen sensiblen Umgang mit dieser Chance, damit auch zukünftig zufriedene Gäste, Umsätze und Gesundheitsschutz bestmöglich in Einklang gebracht werden können.“

„Ballermann-Zustände“ hatten zur Einführung der Besuchergrenze geführt

Gastronomen, Stadt, WMG und Polizei hatten sich Anfang August auf die Obergrenze von 500 Besuchern geeinigt, weil es im Kaufhof zuvor an den Wochenenden Probleme mit der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln gegeben hatte. Wolfsburgs ehemaliger Polizeichef Olaf Gösmann sprach von nicht tolerablen „Ballermann-Zuständen“. Die Regelung war von vorneherein zunächst auf die Zeit bis zum 31. August begrenzt.

Die Entscheidung gegen eine Verlängerung führte jetzt die gemeinsame Bewertung aller beteiligten Akteure herbei. In einer Mitteilung der WMG heißt es, dass sie insbesondere deshalb fiel, weil es zu keinen Auffälligkeiten in Bezug auf Infektionsgefahren kam. Möglicherweise haben aber auch die Nöte der Gastronomen eine Rolle gespielt: Während die WMG nach außen hin einen Schulterschluss demonstrierte, beschwerten die Wirte sich bereits nach dem ersten Wochenende über große Umsatzverluste.

Von Melanie Köster