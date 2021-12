Wolfsburg

Die leeren Wellblechtanks verstärken das Rattern seines Akkuschraubers so sehr, dass es im Vorbeigehen die Ohren betäubt. Klaus Meier (62) steht auf einer Leiter an einem der acht silberfarbenen Behälter. Seit dem Nikolaustag ist der ehrenamtliche Helfer des Kreisverbandes Wolfsburg des Deutschen Roten Kreuzes hier auf der Baustelle in Hönningen in Rheinland-Pfalz. Die WAZ war vor Ort und begleitete den ehrenamtlichen Helfer wenige Tage vor Weihnachten.

In der 105-Seelen-Gemeinde im Landkreis Ahrweiler soll eine temporäre Kläranlage des DRK entstehen. Die alte fiel im Sommer der Flutkatastrophe zum Opfer. „Von zwölf Kläranlagen im Landkreis sind zehn kaputt“, erzählt der 62-Jährige. Seitdem läuft das meiste Abwasser ungeklärt in die Ahr.

Die ehrenamtlichen Kräfte sind teilweise mehrere Wochen vor Ort

20 Männer und Frauen aus dem gesamten Bundesgebiet wollen deswegen Ersatz für die nächsten Jahre schaffen. „Es sind alles ehrenamtliche Kräfte, die zwischen mehreren Tagen und drei Wochen hier sind, um mitzuhelfen“, sagt Klaus Meier. Verschwitzt läuft er über die Baustelle und prüft alles mit einem kritischen Blick. Plötzlich steigt eine Wasserfontäne zwischen zwei der Tanks auf. „Hey, lasst den Blödsinn!“ ruft er rüber. Das Spritzen erlischt. Ein Versehen, jemand hat vergessen, das Ventil an einem Wasserrohr zuzudrehen. Ein Helfer ist klatschnass geworden. „Ab ins Zelt mit dir, du musst erstmal trocknen, bevor es weitergeht“, sagt der 62-Jährige. Zähneknirschend gehorcht ihm der Helfer. „Es hilft keinem, wenn er dann Montag beim Arbeitgeber ausfällt, weil er krank ist und dann nicht mehr für weitere Einsätze zur Verfügung steht“, erklärt Meier.

Video: Klaus Meier über seine Einsätze als Katastrophenhelfer

Er zählt hier zu den erfahrensten Katastrophenhelfern, war schon bei vielen ähnliche Einsätzen wie dem Hochwasser in Sachsen 2002, dem Tsunami in Sri Lanka 2004 oder dem Erdbeben in Haiti 2011 dabei. Früher stellte ihn sein Arbeitgeber Volkswagen dafür frei, heute ist Klaus Meier in Rente. „Ich bin hier so etwas wie ein Vorarbeiter, ich führe drei bis vier unerfahrenere Leute und achte zusammen mit unserer Bauleitung insgesamt darauf, das alles korrekt abläuft“, sagt er.

Baustelle in Hönningen: Innerhalb weniger Wochen entsteht hier eine mobile Kläranlage. Quelle: Ben Koltzau/Niklas Engelking

Die Flut machte viele obdachlos

Mit dem Geländewagen geht es ins Nachbardorf Altenburg. Die schlammige Straße führt vorbei an verlassenen Häusern mit vernagelten Fenstern, zerstörten Brücken und riesigen Schutthaufen. Ein Weihnachtsstern leuchtet auf einem der verlassen geglaubten Häuser. Starke Regenfälle verursachten Ende Juli eine Hochwasserkatastrophe, ganze Landstriche wurden regelrecht weggespült. „Im Landkreis Ahrweiler waren 20 000 Menschen ohne Wasser und ohne Strom“, erzählt Jürgen Christmann, Gesamteinsatzleiter für das Deutsche Rote Kreuz im Ahrtal. Eine Flut diesen Ausmaßes hätte er in Deutschland nie erwartet. Tausende wurden obdachlos, viele wollen nicht wieder ins Ahrtal zurückkehren.

Infobox: Ausmaße des Hochwassers in Ahrweiler

Infobox: Das Jahrhunderthochwasser in Ahrweiler Am 15. Juli 2021 führten starke Regenfälle zu einer der schlimmsten Hochwasserkatastrophen der deutschen Geschichte. Sie hinterließ große Zerstörung in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. 180 Menschen kamen ums Leben, Tausende verloren ihr Zuhause. Im Landkreis Ahrweiler waren 20 000 Menschen ohne Wasser und Strom. Derzeit versorgt das DRK hier noch 100 Wohnungen mit Strom und provisorischer Heizung. Die Flut zerstörte auch die meisten Kläranlagen in Ahrweiler. Darum baut das DRK vor Ort drei temporäre Kläranlagen auf. In der Gemeinde Mayschoß im Landkreis Ahrweiler ist die erste Anlage bereits in Betrieb. Sie besteht aus sieben Tanks mit einem Fassungsvermögen von insgesamt 334 500 Litern. Zunächst kann damit das Abwasser der Bevölkerung in Mayschoß, rund 600 Personen, aufbereitet werden. In Hönningen entsteht zurzeit eine weitere Anlage für 1200 Haushalte in der Gemeinde. Die acht Tanks fassen insgesamt 682 000 Liter Wasser.

Petra Bruhnke hingegen will bleiben. Die zierliche 53-Jährige steht in einem der dunklen Zimmer ihres früheren Wohnhauses. „Die ersten Wochen danach war ich wie im Tran“, erzählt Bruhnke. Sie zittert am ganzen Leib, raucht eine Zigarette während sie spricht. Die Glut ist die einzige Lichtquelle im Raum. Wie in einem Rohbau sieht es hier aus, doch im Sommer standen noch Bruhnkes Möbel und all ihr sonstiges Hab und Gut darin. Vier Wochen, nachdem sie das Haus abbezahlt hatte, brach die Flut darüber herein. „Dein ganzes Leben wird einfach weggefegt, Familienfotos, Dokumente, alles weg“, sagt sie. Im Elternhaus der Altenburgerin ertrank eine Familienangehörige. Vom Geld der Versicherung könnte sie anderswo neu anfangen. Warum tut sie es nicht? „Ich muss ja weitermachen, ich habe hier noch Familie und Mieter, die zurück wollen, ich kann die nicht im Stich lassen.“

Infobox: Das leistete der DRK Kreisverband bisher in Ahrweiler

Infobox: Einsatz des DRK Kreisverbandes Wolfsburg in Ahrweiler Schon im August waren Helfer des DRK Kreisverbandes Wolfsburg im Katastrophengebiet. Neun ehrenamtliche Helfer waren vom 21. Juli bis zum 24. Juli vor Ort. Sie waren in einem „Betreuungsplatz 500“ eingesetzt, einem Versorgungscamp mit Schlafplätzen, Feldküchen, Sanitäranlagen für Katastrophenopfer. Die Wolfsburger halfen bei der psychosozialen Notfallversorgung belasteter Opfer und Helfer. Außerdem unterstützten sie im technischen Bereich. Ob Erste Hilfe leisten, Material transportieren, Essensversorgung oder Opferbetreuung – beim Kreisverband Wolfsburg gibt es viele Möglichkeiten, sich ehrenamtlich einzubringen. Wer mit anpacken möchte, kann sich hier melden: Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Wolfsburg e.V.Walter Flex Weg 1038446 Wolfsburg Telefon: 05361 8262-0 / Mail: info@drk-wolfsburg.de

Fahrt durchs Katastrophengebiet: Vieles liegt hier noch immer in Trümmern. Quelle: Niklas Engelking

Die innere Zufriedenheit ist der Antrieb

Zurück auf der Baustelle. Der schrille Ton einer Trillerpfeife unterbricht den Baustellenlärm. Abpfiff für heute – Bauleiter Alexander Leupold trommelt alle zusammen. Leupold ist zufrieden, „auch, wenn wir unser Tagesziel für heute nicht erreicht haben.“ Ein verkantetes Rohr hat für Verzögerungen gesorgt. Heute ist um 18.30 Uhr Schluss, nach zehn Stunden Arbeit bei fünf Grad Außentemperatur. „Hier guckt niemand auf die Uhr“, sagt Klaus Meier. Eher müsse er manchmal die Leute daran erinnern, dass ein Arbeitstag nach zehn Stunden vorbei ist. „Das ist hier nicht wie in einer Firma, wo man den Leuten Druck machen muss, dass sie arbeiten.“

Woher kommt die große Motivation? Für Klaus ist es die innere Zufriedenheit. „Die bekommst du wenn du die Dankbarkeit der Leute siehst, die betroffen sind, egal ob verletzt oder innerhalb einer Betreuungslage so wie hier“, sagt er. Seit 1978 hat Klaus den „Virus Rotes Kreuz“, wie er selbst sagt. So lang ist er schon ehrenamtlicher Helfer, drei Jahre lang war er Kreisbereitschaftsleiter. „Fürchterlich viel Papierkram – das ist nicht mein Ding, ich bin eher der Mensch, der an der Basis kämpft, und dann körperlich tätig wird.“ Einen Tag vor Weihnachten kehrte der 62-Jährige nach Hause zu seiner Familie zurück, um Weihnachten zu feiern. Und auch dann wird er in Gedanken wohl bei den Menschen in Ahrweiler sein. Sein größtes Geschenk: „Wenn die Betroffenen einem entgegenkommen mit einem Lächeln auf den Lippen, das ist das schönste was man bekommen kann.“

Von Niklas Engelking