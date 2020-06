Wolfsburg

Ein Mann beobachtet einen Mord von dem Fenster einer Dachgaube aus. Doch er bleibt dabei nicht unerkannt. Als Augenzeuge wird er dadurch zu einer Gefahr für die Täter. Es ist der Schornsteinfegergeselle Armin Hollwang, dem dieser Vorfall widerfährt: Die Hauptfigur in dem Roman „Ruß oder Hohlwanges Sicht der Dinge“ des Wolfsburgers Joachim Pülm. Er schrieb zwar keinen Kriminalroman im üblichen Sinne, verknüpfte aber eben über ein Verbrechen zwei Handlungsstränge miteinander. Es sind die Episoden aus dem Leben des jungen Schornsteinfegergesellen mit den Erlebnissen des gealterten Protagonisten, der 40 Jahre später in einer Kneipe auf den Mörder trifft und dort ein Zechgelage provoziert.

Autor: Die Literatur begleitet mich schon mein ganzes Leben

Es ist der erste Roman von Joachim Pülm, der sich auch der Malerei widmet und als Vorstands-Mitglied im Kunstverein creaArte aktiv ist. „Ich habe vor etwa drei bis vier Jahren intensiver mit dem Schreiben begonnen“, berichtet Pülm. Seit er im Ruhestand sei, habe er Zeit und Muße für seinen Roman. „Aber den Gedanken ein Buch zu veröffentlichen hatte ich schon lange. Literatur ist meine große Leidenschaft“, berichtet der Wolfsburger. Einzelne Fragmente für das Buch habe er immer wieder notiert. Seine Begeisterung für die Literatur begleitet den Wolfsburger fast sein ganzes Leben. „Ich habe Germanistik studiert und war als Lehrer angestellt“, so der 70-Jährige. Und auch in seiner Freizeit habe die Literatur einen großen Stellenwert. Denn, er schmökert täglich in seinen Büchern.

Inhalt des Buches: Fiktive Handlung, aber biografisch inspiriert

Vor knapp 40 Jahren zog Pülm von Goslar nach Wolfsburg um. Im Harz spielt auch sein erster Roman. „Die Handlung ist fiktiv“, sagt der Schriftsteller, aber es gebe doch gewisse Parallelen zu seinem Leben. So auch zum Beruf der Hauptfigur, denn auch Pülm absolvierte vor seinem Lehramtsstudium eine Lehre als Schornsteinfeger und arbeitete im Betrieb seines Vaters.

Schriftsteller: Das erste Buch zu schreiben ist spannend

„Ein Buch herauszubringen ist sehr spannend. Wenn man seinen ersten Roman veröffentlicht, zweifelt man natürlich auch“, sagt der pensionierte Berufsschullehrer. Erste Exemplare habe er vor kurzem an Verwandte verteilt. „Meine Frau und meine Kinder waren meine größten Kritiker“, sagt der Autor und lächelt. Der Öffentlichkeit möchte er den Roman auch bei einer Lesung vorstellen. „In Zeiten von Corona ist das nicht so einfach zu organisieren. Geplant ist aber eine Buchvorstellung im Kunstverein“, berichtet der Wolfsburger. In dessen Räumen er in einer Sonderausstellung derzeit einige seiner Werke zeigt.

Hier ist der Roman erhältlich

Das Buch mit dem Titel „Ruß oder Hohlwanges Sicht der Dinge“ hat der Autor in dem Selfpublishing-Verlag (Mein Buch) veröffentlicht. Der Roman kann online in Buchhandlungs-Portalen oder in Buchhandlungen bestellt werden, sowie beim Verlag unter info@Mein.Bu.ch.

Von Nina Schacht