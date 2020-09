Wolfsburg

Das Land Niedersachsen erwägt ab Donnerstag, 1. Oktober, weitere Corona-Lockerungen. Demnach dürfen die Diskotheken wieder öffnen und die Gäste mit Maske tanzen. Zudem ist ein Alkoholverbot ab 18 Uhr vorgesehen. Diese Regelungen sind für den Betreiber der Esplanade ein deutlicher Rückschritt. „Dieser Entwurf ist absurd und nicht umsetzbar, dann kann ich gleich wieder schließen“, so Schroeder.

Die Kult-Disco in der Wielandstraße öffnete im September nach monatelanger Schließung wieder. Schroeder erarbeitete ein Konzept und baute den Club um. In der Esplanade gibt es jetzt acht Sitzbereiche für je zehn Personen, die 1,50 Meter auseinander liegen und mit einer Plexiglasscheibe getrennt sind. „Solange ich keine neuen Informationen bekomme, mache ich so damit weiter“, bekräftigt der Wolfsburger.

Corona-Lockerung wäre kein Vorteil für den Wolfsburger

Schroeder öffnet die Disco am Freitag und Samstag ab 22 Uhr. Laut dem Entwurf der Landesregierung darf ab 18 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden. Daher wartet der Wolfsburger ungeduldig auf die Entscheidung der Landesregierung. „Diese Corona-Lockerung wäre keine Lockerung, sondern der Todesstoß für unsere Branche“, ist sich der Esplanade-Chef sicher. Denn er fragt sich, wer in die Disco geht ohne Alkohol trinken zu dürfen. „Die Gäste wollen sich doch wieder entspannen und gehen deswegen extra in einen Club“, erzählt er.

An jedem Abend würde das Ordnungsamt und die Polizei vorbei kommen und unter anderem die Kontaktlisten kontrollieren. Zu beanstanden gab es noch nichts. Daher hofft Schroeder, dass er mit seinem Konzept weiter öffnen darf. Eine endgültige Entscheidung wird wohl kurzfristig fallen, da auch die aktuellen Infektionszahlen bewertet werden.

