Wolfsburg

Die Jägerschaft Wolfsburg warnt Tierhalter und Verkehrsteilnehmende rund um den Heinenkamp zur Vorsicht: Dort wurden am Mittwochmorgen zwei streunende, hundeähnliche Tiere gesichtet. Es könnte sich um das Wolfspaar handeln, das im Oktober bei Jelpke mehrere Schafe gerissen hatte.

Kälbchen in Gefahr?

Laut Angaben eines Joggers war das Paar n den Morgenstunden nahe einer Kuhweide zwischen Hattorf und Flechtorf unterwegs, auf der mehrere Kälbchen stehen. „Wir werden mit den Landwirten der Gegend Kontakt aufnehmen“, sagte Ralf Schräder, Vorsitzender der Wolfsburger Jägerschaft, der die WAZ informierte. Ob es sich tatsächlich um Wölfe handelt, ist zwar nicht bewiesen, allerdings könnten auch verwilderte, streundende Hunde eine ähnliche Gefahr darstellen. Beobachtet wurde ein kleineres, eventuell weibliches Tier, das deutliche Ähnlichkeit mit einem Wolf hat, in Begleitung eines deutlich größeren Vierbeiners mit sehr dunklem – vielleicht aber auch nur sehr schmutzigem – Fell.

Weitere aktuelle Wolfssichtungen

Gesichtet worden waren zwei Tiere, auf die diese Beschreibung zutrifft, bereits am Dienstagabend gegen 18 Uhr von einer Hundehalterin in der Nähe von Ehmen. Wenige Tage nach dem Angriff auf die Schafherde bei Jelpke war in Ehmen bereits der Zaun eines weiteren Tierhalters, der wertvolle Schafe züchtet, offenbar durch wilde Tiere zerstört worden. Die Schafe konnten in diesem Fall fliehen, keines der Tiere wurde getötet.

Von Andrea Müller-Kudelka