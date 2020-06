Jäger wollen Drohnen kaufen: FDP fordert städtischen Zuschuss

Wolfsburg

Drohnen können Leben retten. Von Rehkitzen, Hasen und anderen kleineren Wildtieren. Wolfsburgs Jäger sammeln jetzt Spenden für den Kauf von Hochleistungsdrohnen. Die FDP-Ratsfraktion stellt einen Förderantrag: Drohnen sollen bis zu 50 Prozent des Kaufpreises bezuschusst werden, maximal 2000 Euro pro Drohne. Langfristig, so die Jägerschaft Wolfsburg, brauche sie sechs Drohnen.

Helfer suchen Wiesen nach Tieren ab

Dass Problem ist jedes Jahr dasselbe: Ab Anfang Mai wollen Landwirte ihre Wiesen mähen – just in der Zeit, wenn Brut und Aufzucht von Rehkitzen, Junghasen und Wiesenbrütern laufen. In der Regel sagen die Landwirte den Jägern kurzfristig Bescheid, wenn sie zu mähen gedenken. „Wir trommeln dann über eine Whats-App-Gruppe Helfer zusammen und suchen die betreffenden Felder vorher nach Tieren ab“, erklärt Ralph Schräder, Vorsitzender der Jägerschaft Wolfsburg. Trotz des Einsatzes von Jagdhunden finde man leider nicht alle Tiere – so werden regelmäßig Rehkitze und Junghasen vom Mähdrescher überfahren.

Drohnen helfen bei der Suche

Hier können Hochleistungsdrohnen helfen, die aus rund 100 Metern Höhe mit Wärmebildkamera die Fläche nach Tieren absuchen – „damit finden wir nahezu jedes Tier“, betont Schräder. Aber so eine Profi-Drohne koste samt Kamera, Akkus und sonstigem Zubehör rund 11 000 Euro. Darin sei der entsprechende „Führerschein“ für den jeweiligen Drohnennutzer enthalten. Weniger leistungsstarke Drohnen kosten rund 4000 Euro.

Zuschuss beim Drohnenkauf

FDP-Ratsherr Marco Meiners ist selbst Jäger und hat allein in diesem Jahr schon zwei Mähaktionen hinter sich: „Diese Drohnen sind wirklich sinnvoll“, betont er. Deshalb habe sich die FDP für einen Antrag entschieden: Jeder der vier Hegeringe in Wolfsburg solle bei der Anschaffung einer Drohne einen städtischen Zuschuss von 50 Prozent des Kaufpreises – maximal 2000 Euro – bekommen. „Diese Unterstützung wäre eine einmalige Investition, im Vergleich zu der in jedem Jahr von Jägern zu leistende Jagdabgabe an die Stadt.“ Jeder der aktuell 525 Jäger in Wolfsburg zahle jährlich im Schnitt 60 Euro pro Jahr.

Übrigens: Jeder, nicht nur Politiker, kann die Anschaffung von Drohnen finanziell unterstützen. Infos zur Spendenaktion gibt es unter www.jaegerschaftwolfsburg.de.

