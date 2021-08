Wolfsburger Inzidenz sinkt leicht auf 65,1 

Wolfsburg

Wolfsburgs Inzidenz sinkt seit langem mal wieder. Am Sonntag, 14. August, liegt der Wert bei 65,1. Am Samstag war er noch bei 69,1. Trotzdem steht die VW-Stadt damit weiterhin an der Spitze der niedersächsischen Städte und Landkreise.

In den letzten sieben Tagen sind laut RKI insgesamt 81 neue Infektionsfälle in Wolfsburg hinzu gekommen, 14 davon am Samstag, drei am Sonntag. Seit Beginn der Pandemie haben sich demnach insgesamt 4322 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert. Von ihnen sind 87 im Zusammenhang mit der Infektion verstorben. Die Zahl der Todesfälle stagniert seit Monaten, einen am Mittwoch fälschlich gemeldeten Todesfall hatte das RKI am Donnerstag wieder aus seiner Statistik gestrichen.

Die meisten Corona-Infizierten gab es in der vergangenen Woche laut Statistik der Stadt Wolfsburg nach einer lokalen Auswertung der Zahlen in der Nordstadt, in Reislingen und Neuhaus, in der Innenstadt sowie in Westhagen.

Wolfsburg reagierte auf die steigenden Coronazahlen am Freitag mit einer neuen Allgemeinverfügung, die seit Sonntag, 15. August, gilt. Künftig gilt Stufe drei der niedersächsischen Corona-Verordnung, allerdings mit vielen Ausnahmen. Es gelten zum Beispiel schärfere Kontaktbeschränkungen und eine strengere Testpflicht.

Impfaktion zum Bundesliga-Auftakt beim VfL

Die Zahl der durchgeführten Erstimpfungen ist zuletzt nur noch minimal gestiegen. Derzeit sind 65,8 Prozent der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger einmal gegen Covid-19 geimpft. Vollständig immunisiert sind 55,6 Prozent.

Die Stadt bietet verstärkt Impfungen an, um die Verbreitung des Virus auszubremsen. Bürger können sich in der City-Galerie sowie in den Designer Outlets Wolfsburg spontan gegen das Virus impfen lassen. Dabei haben sie die Wahl zwischen den Impfstoffen von Johnson & Johnson, Moderna und Biontech. Geöffnet sind die Impfzentren montags bis samstags von 13 bis 19 Uhr. Am Samstag gab es außerdem vor, während und nach der ersten Bundesliga-Partie der Saison im Fanhaus des VfL Wolfsburg die Möglichkeit, sich mit Johnson & Johnson oder Biontech impfen zu lassen.

Neue Regeln gelten ab Sonntag

Seit Sonntag, 15. August, gilt die neue Allgemeinverfügung der Stadt. Es gelten zum Beispiel schärfere Kontaktbeschränkungen: Treffen dürfen sich ein Haushalt plus zwei Personen eines anderen Haushalts, nicht mit gerechnet werden Kinder bis 14 Jahre sowie Genesene und vollständig Geimpfte. Die Stadt führt in der Allgemeinverfügung an, dass die Mehrheit der Corona-Fälle auf das private Umfeld zurückzuführen sind.

Außerdem könnten die Testzentren wieder etwas mehr zu tun bekommen. Zwar belässt es die Stadt in vielen Bereichen bei Stufe 1 oder 2 des niedersächsischen Stufenplans, dafür kehrt die Testpflicht zurück. Es sei denn, man kann einen vollständigen Impfschutz oder eine Genesung nachweisen.

Für die Gastronomie bleibt es mit Stufe 1 bei geringen Einschränkungen, allerdings gilt nun die Testpflicht. Gleiches gilt für Besuche von Veranstaltungen in Theatern, Konzerten oder in Kinos, außerdem in Museen oder Freizeitparks. Auch in den Schwimmbädern ist für volljährige Besucher ein Test erforderlich.

Von der Redaktion