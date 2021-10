Wolfsburger Inzidenz liegt jetzt bei 71,1 – sieben neue Fälle

Wolfsburg

Das Robert-Koch-Institut hat am Dienstag sieben weitere Corona-Fälle in Wolfsburg gemeldet. Die Inzidenz liegt jetzt bei 71,1. Bleibt der Wert auch am Dienstag über 50, könnte die Stadt ab Donnerstag zur 3G-Regel zurückkehren.

Ein Patient auf der Intensivstation

Insgesamt haben sich bislang 5121 Menschen in Wolfsburg mit dem Coronavirus infiziert, 94 starben im Zusammenhang mit der Infektion.

Im Klinikum liegt seit Montag wieder ein Patient mit Covid-19 auf der Intensivstation. Die für ganz Niedersachsen geltende Hospitalisierungsrate ist weiter gesunken uns liegt jetzt bei 2,3.

Zurück zur 3-G-Regel?

Zuletzt waren die 3-G-Beschränkungen für Veranstaltungen und Gastronomie am Sonntag, 3. Oktober, in Wolfsburg aufgehoben worden. Seitdem gilt in geschlossenen Räumen zwar die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske, solange der Sitzplatz nicht eingenommen ist. Ein Impf-, Genesen- oder negativer Testnachweis – zum Beispiel im Restaurant – ist aber aktuell noch nicht wieder erforderlich, falls die Gastgebenden nicht aus eigenem Antrieb die 2-G-Regel anwenden.

Am 24. September fanden die letzten Impfungen im CongressPark statt. Ab sofort sind mobile Impfteams in Pflegeheimen unterwegs.

Impfquote liegt knapp unter 70 Prozent

Die Impfquote liegt in Wolfsburg bei den Erstimpfungen derzeit bei 69,2 Prozent. 66 Prozent der Menschen in der VW-Stadt sind vollständig geimpft.

Mehr Infos zur neuen Allgemeinverfügung der Stadt findet man unter www.wolfsburg.de/regelungen.

Von der Redaktion