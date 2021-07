Wolfsburger Inzidenz bei 37,8: Stadt bereitet neue Corona-Regeln vor

Wolfsburg

Die Corona-Fälle in Wolfsburg nehmen wieder deutlich zu: Am Mittwoch hat das Robert-Koch-Institut (RKI) 13 Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz ist auf 37,8 geklettert. Während die Stadt noch am Montag optimistisch war, bereitet sie jetzt doch die Rückkehr zu strengeren Corona-Regeln vor. Die VW-Stadt wird wahrscheinlich am Samstag zurück in die Stufe 2 des niedersächsischen Stufenplans wechseln. Die Stadt will allerdings in einzelnen Bereichen die bisher geltenden Lockerungen beibehalten.

„Aufgrund des schnellen Anstiegs bei den Neuinfektionen in den letzten beiden Tagen muss die Stadt entsprechend des Stufenplans des Landes handeln“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann. Nach drei Tagen über einem Wert von 35 muss daher die Rückkehr in die nächsthöhere Stufe erfolgen.

Die verschärften Corona-Regeln könnten ab Samstag gelten

Maßgeblich ist dabei die Statistik des RKI. Laut der ist die Wolfsburger Inzidenz erstmals am Dienstag über die kritische Marke von 35 gestiegen. Bleibt der Wert auch am Donnerstag so hoch, müsste die Stadt ab Samstag strengere Regeln einführen. Die Verwaltung geht davon aus, dass es so kommt: „Eine neue Allgemeinverfügung wird entsprechend vorbereitet und in Kürze veröffentlicht“, sagt Wichmann.

Laut der niedersächsischen Vorgaben hätte die Stadt höchstens dann auf die Rückkehr in Stufe 2 verzichten können, wenn das Infektionsgeschehen lokal eingrenzbar wäre. Dass das nicht der Fall ist, hatte Sprecherin Christiane Groth bereits in einer Mitteilung am Montag erklärt: „Es gibt keine Hot-Spots, die ermittelten Infektionen haben unterschiedliche Gründe.“

Besonders viele positive Tests verzeichnet die Stadt derzeit in der Gruppe der jungen Erwachsenen. Es gebe einige kleinere Infektionsherde, die Wichmann zufolge auf Reiserückkehrende, Personal aus dem Betreuungsbereich und deren persönliches Umfeld zurückzuführen sind.

Die Stadt hatte am Montag außerdem zunächst auf eine Ankündigung von Verschärfungen verzichtet, weil im Raum stand, dass das Land die Stufen dafür verschiebt – dieser Fall ist aber nicht eingetreten.

Die Stadt will in einigen Bereichen auf Verschärfungen verzichten

Stattdessen können die Kommunen jetzt in einzelnen Bereichen auf strengere Regeln verzichten, wenn diese nicht für die Infektionen verantwortlich sind. Wichmann deutet an, dass Wolfsburg davon Gebrauch machen möchte. Die Stadt könne „beispielsweise einige Großveranstaltungen, Einzelhandel und Gastronomie oder auch Schwimmbäder und die Autostadt zunächst weiter ohne Verschärfungen laufen lassen“. Dort seien „bislang keine besonderen Infektionsgeschehnisse zu verzeichnen gewesen.“

Beliebte Konzerte in der Autostadt: Sie ziehen am Wochenende viele Besucher an. Laut der Stadt sind auf die Autostadt aber „bislang keine besonderen Infektionsgeschehnisse“ zurückzuführen gewesen. Quelle: Britta Schulze

Das bedeutet: Die Gastronomie muss vorerst wahrscheinlich keine Rückkehr der Testpflicht drinnen befürchten. Auch für die Konzerte in der Autostadt oder die „SommerSinne“ in der Innenstadt könnte es wie gewohnt weitergehen.

Für private Treffen gelten bald wieder strengere Regeln

Wo die Stadt konkret die bisherigen Vorgaben beibehält, bleibt abzuwarten. Bei den Kontaktbeschränkungen wird es allerdings auf jeden Fall strengere Regeln geben. Sie fallen nicht unter die Bereiche, in denen die Stadt selbst über Verschärfungen entscheiden kann. Voraussichtlich ab Samstag dürfen sich in Wolfsburg daher nur noch zehn Personen aus maximal drei Haushalten treffen. Davon ausgenommen sind Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren, Geimpfte, Genesene und Pflegepersonen.

Schon seit Mittwoch müssen zudem die Clubs, Diskos und Shisha-Bars in Wolfsburg geschlossen bleiben. Sie dürfen gemäß der neuen Verordnung des Landes nur noch bei einer Inzidenz unter zehn öffnen.

Von Melanie Köster