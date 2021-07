Nachdem am Samstag mobile Impf-Teams in sechs Stadtteilen unterwegs waren, zieht die Stadt eine positive Bilanz: 512 Wolfsburgerinnen und Wolfsburger nahmen das spontane Impfangebot wahr. 110 waren es in Vorsfelde, 113 in der Nordstadt, 66 im Rathaus, 71 in Detmerode, 79 in Westhagen und 73 in Fallersleben. Dabei kamen die Impfstoffe von Biontech (288 Mal), Johnson & Johnson (180 Mal) sowie Moderna (44 Mal) zum Einsatz.

Die Stadt kündigte am Montag an, weitere Angebote zu planen. Laut Bernhard Lange, Leiter des Impfzentrums, und Stadtrat Andreas Bauer „wäre eine Impfaktion am Rande einer sportlichen Veranstaltung“ vorstellbar. Womöglich finden also beispielsweise bereits beim Freundschaftsspiel des VfL Wolfsburg am Wochenende wieder Impfungen statt.

Bereits am Dienstag gibt es zwischen 13 und 18 Uhr zudem spontane Impfungen mit Biontech im Impfzentrum. Das Angebot können auch Personen aus anderen Landkreisen wahrnehmen.