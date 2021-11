Wolfsburger Influencerin singt jetzt in südkoreanischer Band

Wolfsburg/Seoul

Christine Evers ist ein echtes Multitalent: Mit ihrem Blog „Vogue up like this“ ging alles los. Seitdem die Wolfsburgerin 2018 mit Mann und Sohn nach Südkorea zog, ist noch allerhand hinzugekommen. Sie modelt, macht Werbung für asiatische Produkte, spielte in einer koreanischen Daily-Soap mit. Und jetzt singt die 33-Jährige auch noch.

In einer lokalen Band aus Seoul. Ihren ersten Auftritt hat „Christine and the Babies“ schon hinter sich. In dem Club/Bar „The Iron Fairies“, der frisch in Seoul eröffnet hatte. Dass Christine Evers Vorname sogar im Bandnamen ist, hat einen Grund: Vorher hieß die Band „Rhonny and the Babies“. Doch Sängerin Rhonny kehrte wieder in die britische Heimat zurück, damit war die „Stelle“ frei. Für die bewarb sich Christine aus Wolfsburg – und bekam sie. Deshalb heißt die Band nun „Christine and the Babies“.

Nie in einer Band oder einem Chor

In Wolfsburg war die junge Mutter nie in einer Band. Auch nicht im Chor. „Ich habe früher mal bei Hochzeiten und Geburtstagen gesungen“, erzählt sie. Als die Bloggerin und Influencerin Anfang des Jahres erfuhr, dass eine Jazz-Pop-Band in ihrer Wahlheimat Seoul eine Sängerin sucht, bewarb sie sich. Mit einem Video. Man traf sich im Studio, verstand sich gut und Christine Evers bekam den „Job“.

Sie passt perfekt in die Band. Alle Musiker kommen aus dem Ausland und leben in Seoul. Der erste Auftritt in der neuen Formation war jetzt gerade. Er dauerte sage und schreibe zwei Stunden. „Ich wusste nicht, ob meine Stimme das durchhält“, erzählt die Sängerin. Sie hielt durch. Ganz viel Wasser trinken und immer wieder zwischendurch Instrumentalstücke ohne Gesang – das half.

Das ist Südkorea Südkorea liegt seit einigen Jahren voll im Trend: Das asiatische Land mit ihren 51,7 Millionen Einwohnern schreibt nicht erst seit Sänger Psy und „Gangnam Style“ Erfolgsgeschichte. Speziell Koreas kulinarische Spezialitäten wie Kimchi oder Bibimbap oder die Beauty-Branche lösen seit einigen Jahren einen weltweiten Hype aus. Aber auch der K-Pop (koreanische Popmusik) sorgt in der internationalen Musikszene für große Aufmerksamkeit. Nicht nur dort: K-Stars sind auf den Fashion Weeks in aller Welt gern gesehene Gäste. Sie sitzen oft in den begehrten ersten Reihen neben internationalen Social-Media-Promis.

Es war ein toller Auftritt, der Lust auf mehr mache. Auch sonst läuft es für die Wolfsburgerin in Südkorea gut. Model-Jobs, Werbung für südkoreanische Kosmetik gibt es reichlich. Trotzdem könnte sich Christine Evers nicht vorstellen, nach ihrer Rückkehr aus der asiatischen Wahlheimat hauptberuflich in Deutschland als Influencerin zu arbeiten: „Das wäre mir zu unsicher.“ Mit der Branche könnte es schließlich schnell vorbei sein. Außerdem mag die Wolfsburgerin einen „strukturierten Arbeitsalltag“. Den gebe es als Influencerin nicht.

Aber die Marketing-Expertin könnte sich gut vorstellen, den Job zusätzlich zu ihrem Hauptberuf zu machen. Stand jetzt, könnte die kleine Familie im Laufe des nächsten Jahres wieder nach Deutschland zurückkommen. Bis dahin ist im Dezember erst einmal ein Wolfsburg-Urlaub geplant. Christine Evers freut sich schon drauf. Vor allem auf den Weihnachtsmarkt. So etwas gibt es in Südkorea nicht. Leider.

