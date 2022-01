Wolfsburger Impfquote bei 82 Prozent – Inzidenz sinkt auf 462,4

Wolfsburg

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Mittwochmorgen 81 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in Wolfsburg. Das sind 100 weniger als noch am Dienstag. Deshalb steht die Inzidenz jetzt bei 462,4. Die Impfquote ist währenddessen auf über 80 Prozent angestiegen.

Die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Corona-Virus seit Beginn der Pandemie vor zwei Jahren liegt bei 125. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Wolfsburg 9194 Menschen mit dem Virus angesteckt. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 603 Menschen mit Covid-19 infiziert. In Niedersachsen liegt die Inzidenz am Mittwoch bei 462,4 (Vortag: 461) und im Nachbar-Landkreis Gifhorn bei 397,2 und Helmstedt 334,4.

Wolfsburger Impfquote liegt deutlich über dem Durchschnitt

Die Wolfsburger Impfquote hat derweil die Marke von 80 Prozent geknackt: Mit 82 Prozent liegt die Quote der Erstimpfungen deutlich über dem bundesweiten Durchschnitt (76,8 Prozent) und auch über dem niedersächsischen Durchschnitt (75,1 Prozent). Oberbürgermeister Dennis Weilmann erklärte in der Ratssitzung am Mittwoch außerdem: „Auch bei den Boosterungen liegen wir mit knapp 14 Prozent über dem Landes- und sogar mehr als 18 Prozent über dem Bundeswert.“

Konsequente Ahndung bei Verstößen gegen die Maskenpflicht

Am Montagmittag teilten Stadt und Polizei mit, Verstöße gegen die Maskenpflicht im Rahmen von Versammlungen konsequent zu ahnden. Oberbürgermeister Dennis Weilmann dazu: „Die Maskenpflicht bei Versammlungen ist aufgrund der derzeitigen Entwicklungen dringend notwendig. Wir betrachten die Lage insbesondere hinsichtlich der Ausbreitung der Omikronvariante kritisch.“ Am Montagabend fanden in Wolfsburg erneut ein nicht angemeldeter „Spaziergang“ von Gegnern der Corona-Maßnahmen, laut Schätzung der Polizei waren es rund 680 Teilnehmer, sowie eine angemeldete Gegendemo mit rund 200 Teilnehmern vor dem Rathaus statt.

Montagsspaziergang: Die Polizei und die Stadt kündigten eine konsequente Ahnung bei Verstößen der Maskenpflicht an. Quelle: Boris Baschin

Wegen Omikron: Stadt verändert Quarantäne-Vorschriften

Die Stadt hat die zudem Quarantäne-Vorschriften verändert, seit vergangener Woche gelten neue Regeln. Und seit vergangenem Donnerstag gibt es ein neues Impfangebot für Kinder im VfL-Fanhaus – am ersten Tag wurden 107 Kids gepikst.

Aktuell werden drei Covid-19-Patienten laut Divi-Intensivregister mit Stand Mittwochmorgen auf der Intensivstation des Klinikums betreut. Das ist einer mehr als am Dienstag. Zwei müssen invasiv beatmet werden. Von den 22 Betten sind 14 belegt (Vortag: 10), acht Betten sind frei. Der Anteil der Corona-Fälle auf der Intensivstation steigt in Wolfsburg auf 13,64 Prozent. Die Hospitalisierungsrate für Niedersachsen mit Stand Mittwochmorgen steigt auf 5,6 (Vortag 5,2). Die prozentuale Belegung der Intensivbetten durch Covid-19-Patienten liegt bei 5,4 (Vortag 5,3).

Stadt verlängert Maskenpflicht auf Wochenmärkten und Versammlungen

Die Stadt hat angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante mehrere Allgemeinverfügungen verlängert: So gelten die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, KN 95 beziehungsweise eines gleichwertigen Schutzniveaus auf Wochenmärkten sowie bei angemeldeten und unangemeldeten Versammlungen noch mindestens bis zum 10. Februar. Gleiches gilt für die tägliche Testpflicht für Mitarbeitende in Kindertagesstätten.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann: „Die Ausbreitung der Omikronvariante betrachten wir natürlich sehr genau.“ Quelle: Boris Baschin

Klinikum Wolfsburg verschärft Zutrittsregeln

Das Klinikum Wolfsburg hat angesichts der Omikron-Variante die Zutrittsregeln verschärft: Alle Patientinnen und Patienten, die ambulant behandelt werden, müssen einen negativen Covid-19-Test vorweisen – das gilt auch für Kinder. Besuche sollen ebenfalls mit Testung weiterhin möglich bleiben.

Die Impfquote in Wolfsburg ist hoch. Quelle: Felix Kästle

Sogenannte Weihnachtsruhe verlängert – das ist zu beachten:

Die sogenannte Weihnachtsruhe wurde verlängert und gilt bis zum 2. Februar gilt. Unabhängig von regionalen Fallzahlen gelten in ganz Niedersachsen die Corona-Regeln der Warnstufe 3. Ungeimpfte dürfen sich nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Private Zusammenkünfte von geimpften und genesenen Personen sind mit bis zu zehn Personen zulässig. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mit eingerechnet, ebenso wenig Betreuungspersonen.

Treffen mit mehr als zehn Personen sind in Warnstufe 3 auch draußen nur noch zulässig, wenn alle Teilnehmenden geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind (2G-plus-Regel). Nur Menschen, die ihre Auffrischungsimpfung bereits erhalten haben oder nach den bisher als vollständig geltenden Impfungen zusätzlich vor Kurzem von der Infektion genesen sind, müssen sich nicht testen lassen.

Seit Dezember werden auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren mit dem Vakzin geimpft. Quelle: Stefan Sauer

3G-Regel beim Optiker

Bei körpernahen Dienstleistern wie Friseuren, Optikern, Tattoo-Studios und Co. gilt wieder die 3G-Regel. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hatte die zuvor eingeführte 2G-plus-Regel für diese Bereiche gekippt.

Es muss FFP2-Maske getragen werden. Quelle: dpa

Ebenfalls gekippt wurde die 2G-Regel im Einzelhandel. Nun dürfen auch ungeimpfte Personen wieder überall einkaufen. Als Reaktion auf die Lockerung hat das Land Niedersachsen allerdings eine FFP2-Masken-Pflicht verhängt, die in allen Geschäften gilt. Es sind daher auch Geschäfte des täglichen Bedarfs davon betroffen. In Bus und Bahn ist ebenfalls eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

Diese Corona-Regeln gelten zum Schulstart in Wolfsburg

Am Montag begann der Präsenzunterricht in Wolfsburgs Schulen. Alle Personen müssen eine medizinische Maske (OP-Maske oder FFP2-Maske) tragen, auch Kinder unter 14 Jahren. Stoffmasken sind nicht erlaubt. Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen sich in den ersten sieben Tagen täglich testen. Ab Montag, 17. Januar, sind dann drei Tests pro Woche erforderlich.

Realschule Fallersleben, Direktorin Almut Henkel zum Schulstart; Foto am Schreibtisch, mit Selbsttests, Wolfsburg Quelle: Britta Schulze

Alle aktuellen Corona-Regeln hat die WAZ hier für Sie aufgelistet.

