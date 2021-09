Wolfsburger Impf-Endspurt sorgt für lange Schlange in der City-Galerie

Wolfsburg

Für den schnellen Piks ins Shopping-Center? Das war einmal: Am Freitag haben die temporären Impfzentren in der City-Galerie und in den Designer Outlets ein letztes Mal geöffnet, jetzt baut die Stadt sie ab. Auch im CongressPark haben die letzten Erstimpfungen mit mRNA-Vakzinen stattgefunden, bis zum 24. September sind aber noch spontane Impfungen mit Johnson & Johnson möglich.

In den Designer Outlets und am CongressPark war es gegen Freitagmittag ruhig, in der City-Galerie bildete sich dafür den gesamten Nachmittag über eine lange Schlange von Impfwilligen. Sie reichte teilweise vom Impfzentrum neben dem Vodafone-Shop bis kurz vor die Rolltreppe. Passanten füllten angelehnt ans Geländer und die Schaufenster die Einwilligungsbögen aus. Die Wolfsburger nutzten die letzte Gelegenheit, sich beim Shoppen einen Piks gegen das Coronavirus abzuholen.

Alles ruhig: Am CongressPark war die Lage am Freitag entspannt. Quelle: Boris Baschin

Die Stadt konnte am Freitag noch keine Angaben dazu machen, wie viele Menschen das Angebot in der City-Galerie und den Designer Outlets in den vergangenen vier Wochen insgesamt wahrgenommen haben. Beide Impfzentren hatten am 6. August eröffnet.

Impfungen mit Johnson & Johnson sind weiterhin möglich

Mit Johnson & Johnson können sich Impfwillige in der Zeit von 8 bis 12 Uhr weiterhin im CongressPark impfen lassen – solange der Vorrat reicht und maximal bis zur endgültigen Schließung des Impfzentrums am 25. September. Ansonsten finden im CongressPark nur noch Zweitimpfungen statt.

Das Impftempo hat wieder zugenommen

In der vergangenen Woche haben das Impfzentrum und Arztpraxen in Wolfsburg knapp 5000 Impfdosen verabreicht – mehr als doppelt so viel wie in der Vorwoche. Inzwischen sind inzwischen 65,5 Prozent der Menschen in Wolfsburg mindestens einmal geimpft.

