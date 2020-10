Wolfsburg

Einen Hauch von Hoffnung spürten Hotelbetreibende in Wolfsburg während der Covid-19-Pandemie seit dem Sommer 2020. Dank der neuen Lust der Deutschen auf Urlaub im eigenen Land schien sich das Geschäft leicht zu beleben. Doch dann kam das Beherbergungsverbot.

Die kurze Zeit, bis ein Gerichtsurteil die Regelung kippte, reichte, um die Ferien zu ruinieren

„Innerhalb von drei Tagen haben die Politiker ein System kaputt gekriegt, das wir uns mühsam aufgebaut hatten“, sagt Christian Rohde vom Hotel „An der Wasserburg“ wütend. Kurzurlauber aus Berlin hatten sich bei ihm angesagt, außerdem war ein Seminar mit 20 Personen für eine gesamte Woche gebucht. Dann erließ das Land Niedersachsen das umstrittene Beherbergungsverbot. Die kurze Zeit, bis ein Gerichtsurteil die Regelung kippte, reichte, um die Ferien zu ruinieren.

Die Unsicherheit sei einfach zu groß gewesen, vermuten Wolfsburgs Hotelbetreiber. Nur wenige können sich weiterhin auf den Besuch der meisten Stammgästen verlassen – so wie der Vorsfelder Hof. „Zu uns kommen vor allem Reisende, die nicht mit dem Laptop von zu Hause aus arbeiten können“, erklärt Chef Norbert Steinweh. Darunter waren in der Vergangenheit neben Business-Kunden oft auch Künstler oder Sportvereine. Rohde, der sein Haus mit Pool und Koch-Atelier für Touristen, Tagungen oder Familienfeiern fit gemacht hat, hat weniger Glück: „Wir sind jetzt auf dem gleich Niveau wie im April – so viele Stornierungen wie im Oktober hatten wir schon lange nicht mehr.“

Hotel An der Wasserburg: Das Haus mit Blick auf das historische Gemäuer in Neuhaus hätte diesen Touristik-Standortvorteil im Herbst gut nutzen können – doch dann kamen die Stornierungen. Quelle: Boris Baschin

Melanie Perricone, Vorsitzende des Dehoga-Kreisverbands Wolfsburg-Helmstedt und Chefin im Lindenhof in Nordsteimke, hört von vielen Mitgliedern, dass es jetzt finanziell so richtig eng wird. Ihr Appell: „Wir müssen Wolfsburg noch mehr nach vorn treiben und allen zeigen, wie schön diese Stadt ist – alle zusammen.“ Damit sind nicht nur Hoteliers gemeint. Die WMG unterstützte 2020 eine Werbe- und Image-Kampagne. „Sie haben einen ganz guten Job gemacht“, lobt Perricone. Der Tourismus-Bereich verzeichnete tatsächlich ein leichtes Plus.

Bis zur Corona-Krise hatten sich Hotels und Gastronomie stark auf den Business-Bereich konzentriert. Geschäftsreisende kannten und schätzten Wolfsburg: Volkswagen-Stammsitz und Zulieferbetriebe direkt vor der Tür; sowohl die Landeshauptstadt Hannover als auch die Bundeshauptstadt Berlin schnell erreichbar. Federico Palazzesi, General Manager des Leonardo-Hotels in der Innenstadt, registriert: „Die Firmen sparen jetzt durch Homeoffice Reisekosten. Viele unserer früheren Stammgäste kommen nur noch in Ausnahmefällen. Falls das so bleibt, müsste das Geschäft in Wolfsburg neu erfunden werden.“

Direktor Christoph Neumann verzeichnete im Anschluss an die WMG-Kampagne „Urlaub in Wolfsburg “ eine steigende Nachfrage

Mit Kooperationspartnern wie Autostadt, Badeland oder Phaeno haben sich etliche schon auf den Weg gemacht. Das Courtyard by Marriott am Allersee wurde sogar gleich mit Blick auch auf Tourismus-Kundschaft gebaut. Direktor Christoph Neumann verzeichnete im Anschluss an die WMG-Kampagne „Urlaub in Wolfsburg“ eine steigende Nachfrage, speziell an den Samstagen. „Das war spannend und schön zu sehen“, sagt er. Doch auch er stellte fest: Mitte Oktober stieg die Zahl der Stornierungen sprunghaft. Da war der Begriff Beherbergungsverbot in der Welt.

Jetzt hoffen alle Hoteliers, dass Politiker aus den jüngsten Erfahrungen ebenso gelernt haben, wie sie. Melanie Perricone betont: „Wir brauchen Planungssicherheit.“ Christian Rohde meint, es dürfe nicht so weit kommen, dass erst die Judikative die Politik berichtigt: „Wo sind die Kontrollmechanismen?“ Christoph Neumann aber ist optimistisch, dass sich die Krise im Endeffekt sogar positiv auswirken könnte. „Wir können eine wichtige Nische im Bereich Tourismus bedienen: keine Menschenmassen, gute Infrastruktur, Kultur und Natur – genau das bietet Wolfsburg.“ Davon muss nur Deutschland und der Rest der Welt erfahren.

Von Andrea Müller-Kudelka