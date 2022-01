Wolfsburg

Immer wieder haben es Diebe in Wolfsburg auf Elektrofahrräder abgesehen: Diese traurige Erfahrung hat am Samstagnachmittag auch ein 86-jähriger Wolfsburger machen müssen. Gegen Mittag klauten Unbekannte sein 3300 Euro teures Pedelec am Hollerplatz.

Die Täter ließen lediglich das Schloss zurück

Der Rentner hatte das Rad um 13.30 Uhr in einem Fahrradständer abgestellt und ordnungsgemäß mit einem Bügelschloss gesichert. Als er rund 45 Minuten später vom Einkaufen zu seinem Fahrrad zurückkam, war dieses verschwunden. Lediglich das Schloss hatte der Täter am Fahrradständer zurückgelassen.

Der ältere Herr erstattete umgehend Anzeige bei der Polizei. Die Ermittler hoffen darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise, Rufnummer: 05361/4646-0.

