Wolfsburg

Vor dem Landgericht Braunschweig wird heute der Prozess gegen einen 42-jährigen Wolfsburger fortgesetzt. Der Mann ist wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll im September 2020 einen Nachbarn im Hochring mit einer Schere angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben.

Die Polizei soll einen Zeugen vorführen, der nicht zum ersten Prozesstag erschien

Spannend dürfte am zweiten Prozesstag insbesondere die Frage sein, ob der Zeuge vor Gericht aussagt, der trotz Vorladung nicht zum ersten Prozesstag erschien. Die Polizei soll ihn deshalb zwangsweise vorführen, der Aufenthaltsort des Mannes war am Montag jedoch unklar. Aufnahmen einer Body-Cam belegen, dass der Zeuge unmittelbar nach der Tat gegenüber Polizeibeamten genauere Angaben zum Ablauf des Geschehens gemacht hatte. Darüber hinaus sollen in der Verhandlung am Mittwoch mehrere Polizeibeamte aussagen. Zudem ist ein Sachverständiger geladen.

Der Angeklagte hat die Tat am ersten Prozesstag bereits gestanden. Er gibt jedoch an, keinerlei Erinnerungen an den Abend zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 42-Jährigen vor, am 23. September nach einem Wortgefecht auf einen Nachbarn losgegangen zu sein. Der Mann soll seinem 44-jährigen Opfer mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben. Danach soll er dem Nachbarn mit einer Schere mehrere Stichverletzungen am Hals zugefügt haben. Der 44-Jährige überlebte den Angriff dank einer Notoperation.

Von Melanie Köster