Wolfsburg

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich am Freitag höchstpersönlich darüber informiert, wie gut Wolfsburg in der Phase des Lockdowns im Frühjahr zusammengehalten hat. Bei einem Besuch in der VW-Arena haben ihm der Stadtjugendring, die Jugendförderung und der VfL Wolfsburg ihr gemeinsames Projekt „Wir helfen“ vorgestellt. Dabei ist der aus Hannover stammende Ministerpräsident selbst ein kleines bisschen zum VfL-Fan geworden.

Der Besuch des Ministerpräsidenten fand zu einem kritischen Zeitpunkt statt

Weils Besuch in Wolfsburg kam zu einem kritischen Zeitpunkt – auch in der VW-Stadt stiegen die Corona-Zahlen zuletzt deutlich. Beim gemeinsamen Gruppenfoto mussten die Masken deshalb auf bleiben, darauf legte der Ministerpräsident Wert. Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer ( SPD) begrüßte Weil und sagte an die Organisatoren von „Wir helfen“ gewandt: „Leider ist es so, dass wir wahrscheinlich wieder auf Ihre Hilfe angewiesen sind.“

Anzeige

Bildergalerie: So lief der Besuch von Ministerpräsident Weil in Wolfsburg

Zur Galerie Niedersachsens Ministerpräsident hat sich am Freitag in der VW-Arena und im Amsel Kaffee über Wolfsburger Hilfsprojekte in der Zeit des Lockdowns informiert.

Neben dem Ministerpräsidenten hörten sich Vertreter aus der Wolfsburger Politik und Verwaltung sowie des VfL die Präsentation zu dem Projekt „Wir helfen“ an. Während des Lockdowns haben sich der Stadtjugendring, die Jugendförderung und der VfL zusammengetan, um unter einem Dach verschiedene Projekte umzusetzen. Weil lobte den Zusammenschluss als „ganz große Klasse.“ Über den Stadtjugendring fanden sich 365 Helfer zusammen, die Unterstützung beim Einkaufen, Gespräche am Telefon oder auch Hilfe bei der Gartenarbeit anboten. Die „Wolfsburger Elfen“ nähten Tausende von Masken und die Jugendpflege sowie der Stadtjugendring versuchten, mit verschiedensten Aktionen für junge Wolfsburger da zu sein.

Das soziale Engagement der VfL-Fans ist für Stephan Weil einzigartig

Besonders beeindruckt zeigte sich Weil vom Einsatz der VfL-Fans: Die Ultra-Fangruppe „Weekend Brothers“ hatte während des Corona-Lockdowns die Tafel unterstützt, Lebensmittel ausgegeben und sogar zu den Bedürftigen nach Hause gebracht. „Die Fantafel hat 1600 Menschen versorgt“, berichteten die Organisatoren Rene Zach und Tom Lukas Behrens. Weil stellte bezogen auf das soziale Engagement der Ultras fest: „Ich komme aus Hannover und von dort habe ich so etwas noch nicht gehört.“ Tom Behrens musste deshalb auch gleich für „WEILtrifft“, ein Instagram-Format des Ministerpräsidenten, herhalten.

Zu Gast in der VW-Arena: Ministerpräsident Stephan Weil informierte sich über das Projekt „Wir helfen.“ Quelle: Boris Baschin

Anknüpfend an das Thema Instagram hatte der Ministerpräsident in Bezug auf die Pandemie eine Bitte an die engagierten Wolfsburger: „Wir sind in einer echt heiklen Phase und müssen irgendwie diese Kurve brechen. Deshalb würde ich mich freuen, wenn Sie sich überlegen, wie Sie die Leute in Ihrem Netzwerk erreichen, damit sie sich weiter an die Regeln halten. Das können Sie besser als ich.“ Stadtjugendpfleger Gunnar Czimczik nahm die Anregung mit in eine geplante Videokonferenz des Projekts am Montag. Denn: Dann wollen sich die Organisatoren von „Wir helfen“ ohnehin Gedanken darüber machen, ob und wie sie ihre Arbeit aufgrund der aktuellen Lage wieder aufnehmen.

Der Ministerpräsident informierte sich auch über die Hilfsaktionen des Amsel Kaffees

Neben dem VfL besuchte Weil das Amsel Kaffee, dessen Team während des Lockdowns das Internetportal localdealer-wob.de ins Leben rief und damit den Handel und die Gastronomie in Wolfsburg unterstützte. Bei seinem Besuch in Wolfsburg nutzte Weil die Zeit, um sich die weiteren Pläne von Inhaber Sebastian Fork anzuhören: Er hat mittlerweile einen Supportkalender für kulturelle Einrichtungen und Unternehmen umgesetzt.

Von Melanie Köster