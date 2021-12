Wolfsburg

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag mehrere Baucontainer auf einer Baustelle an der Reislinger Straße aufgebrochen. Sie entwendeten hochwertige Werkzeuge und richteten nach ersten Schätzungen einen Schaden von mindestens 21 000 Euro an.

Die beiden Baucontainer standen auf einer Baustelle im Bereich der Hellwinkel-Terrassen. Sie wurden am Mittwoch gegen 16.05 Uhr verschlossen hinterlassen. Am Donnerstagmorgen entdeckten Mitarbeiter gegen 6.52 Uhr, dass jemand sie gewaltsam geöffnet haben musste.

Die Polizei geht davon aus, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abzutransportieren. Die Beamten hoffen, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Rufnummer 05361/46460.

