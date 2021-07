Wolfsburg

Auf der Heinrich-Nordhoff-Straße ist am Montagnachmittag ein 19-jähriger Golf-Fahrer mit einem Fahrrad zusammengestoßen. Der 51-jährige Radfahrer kam leicht verletzt ins Klinikum.

Gegen 15.50 Uhr wollte der Golf-Fahrer vom Parkplatz in Höhe des Schachtwegs nach rechts in Richtung Fallersleben abbiegen. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Radfahrer, der in der vorgeschriebenen Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenprall, wodurch der 51-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen fuhr ihn zur weiteren Behandlung ins Klinikum.

An den Fahrzeugen entstand ein leichter Sachschaden.

Von der Redaktion