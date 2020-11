Wolfsburger Hansaplatz: Penny-Markt eröffnet am 17. November

Wolfsburg

Nach Monaten des Wartens gibt es für den Penny-Markt am Hansaplatz einen Termin für die Wiedereröffnung: Am Dienstag, 17. November, soll das Geschäft erstmals wieder Kunden empfangen. Die zuständige Rewe-Group kündigt an, dass der Markt „nicht mehr wiederzuerkennen“ sei.

Seit dem schweren Unwetter am 13. Juni war der Supermarkt aufgrund eines Hochwasserschadens geschlossen. Dies führte zu einem Engpass in der Nahversorgung der Nordstadt. Penny hat die erzwungene Schließung derweil genutzt, um das Geschäft komplett umzugestalten.

Der Penny ist jetzt nach dem „Markthallen-Konzept“ aufgebaut

Der Laden am Hansaplatz hat jetzt ein „Markthallen-Konzept“. Das bedeutet, dass Penny die klassischen queren Regale durch Regalbuchten ersetzt hat. Die haben laut Penny gleich mehrere Vorteile: „In erster Linie können sich die Kunden in diesen thematisch zusammengestellten Themenwelten-Nischen, die einem Marktplatz gleichen, sehr schnell einen Überblick über das jeweilige Teilsortiment machen oder das gewünschte Produkt finden“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Außerdem soll die Kundenführung optimiert und das Abkürzen in Richtung Kassen leichter sein.

