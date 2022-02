Wolfsburg

Die Bühne im Kulturzentrum Hallenbad war am Dienstag gespenstisch beleuchtet. Drei Männer, unverkennbar hart gesottene Seeleute, sitzen auf einer Schiffstruhe, bevor sich zwei von ihnen zwischen Schiffsmasten an ihre Instrumente verziehen. Der Zurückgebliebene, der sich Ismael nennt, wendet sich mit der herausfordernden Frage an Schülerinnen und Schüler der 6. und 8. Klassen.

„Schon mal im offenen Pazifik auf einem schwimmenden Sarg gesessen?“ Er weist auf die Flamme seiner Öllampe hin und erklärt die Bedeutung des Walfangs. Denn „ohne Wale und ihr Öl hätten wir kein künstliches Licht“. Mit seiner Erzählung beginnt die Geschichte um den legendären Weißen Wal „Moby Dick“.

Tausend-Seiten-Roman als Theaterstück zusammengefasst

In unnachahmlicher Weise ist es Erik Schäffler gelungen einen Tausend-Seiten-Roman in einem 75-minütigem Theaterstück zusammenzufassen und zu inszenieren. Schäffler selbst schlüpft mitreißend in die Rollen des Matrosen Ismael und des Kapitäns Ahab. Uwe Schade (Cello) und Heino Sellhorn (Kontrabass), die mit brillant gespielten Klängen die Wirkung der Worte erhöhen, glänzen ebenso schauspielerisch in anderen wichtigen Figuren. Dazu gehören der Harpunier Queepeg, die Schiffseigner Peleg und Bildad, als auch Weissager Elias.

Die drei Schauspieler vom „Theater Triebwerk Hamburg“ sind seit 21 Jahren mit der Inszenierung unterwegs und haben in einer englischen Fassung fast alle Kontinente erfolgreich bereist. Auch nach so langer Zeit ist in Wolfsburg nichts von Routine zu spüren. Sie spielen die Charaktere so überzeugend, dass der Spannungsbogen in keiner Sekunde unterbrochen wird.

Faszination und Spannung im Hallenbad in Wolfsburg

Die Aufführung ist herausfordernd. Das, was im Film dargestellt werden kann, muss in der Bühnendarstellung von den Zuschauenden mit eigener Fantasie weitergeführt werden. Der Roman „Moby Dick“ von Herman Melville hat seit über weit über hundertfünfzig Jahren nichts an Faszination und Spannung verloren. Es ist die Geschichte von Kapitän Ahab, dem der Weiße Wal bei einer Jagd das rechte Bein abgerissen hat. Einladend anschaulich heuert Ismael als Schiffsjunge auf der „Pequod“ an. Mit energischen Kommandos und wellenbewegter Musik fühlt man sich ab Fahrtbeginn selbst an Deck.

Zuschauer sind mit an Deck: Drei Schauspieler inszenierten "Moby Dick" im Hallenbad Wolfsburg. Quelle: Heinz-Werner Kemmling

Kapitän Ahab lässt sich anfangs nicht blicken und kommt erst auf hoher See aus der Kabine. Jetzt erfährt die Mannschaft sein wahres Ziel der Fahrt: Er will aus Rache den Weißen Wal jagen und erlegen, auch wenn es um die ganze Welt geht. Mit einer Golddublone als Belohnung lockend, ist er kaltblütig bereit, auch das Leben der Mannschaft aufs Spiel zu setzen. Die Jagd nimmt ein tragisches Ende. Der einzig Überlebende ist Ismael, der noch einmal fragt: „Schon mal im offenen Pazifik auf einem schwimmenden Sarg gesessen?“ – Aufatmen der Schülerinnen und Schüler. Ehrlicher Beifall.

Von Heinz-Werner Kemmling